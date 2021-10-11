Нефтегазовая ассоциация призвала Кабмин исправить критические ошибки в техрегламенте для светлых нефтепродуктов

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) обратилась к премьер-министру с просьбой незамедлительно исправить две критические ошибки, допущенные при внесении изменений в техрегламент для светлых нефтепродуктов.

Согласно пресс-релизу ассоциации, без внесения изменений в постановление №967 от 23 сентября 2020 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины №927 от 1 августа 2013 года" на топливном рынке может возникнуть острый дефицит дизельного топлива для потребителей всех категорий.

В НАУ отмечают, что в техрегламенте удален один из важнейших показателей дизельного топлива, а именно "предельная температура фильтруемости" для зимнего и арктического ДТ.

По ее оценке, отсутствие в техрегламенте этого показателя сделает невозможным проводить оценку соответствия такого топлива требованиям техрегламента и оформлять паспорта качества при выпуске на рынок и введении в оборот такого дизельного топлива.

"Это означает, что с 16 октября 2021 года импортеры и отечественные производители не смогут продавать зимнее ДТ, а продажа летнего ДТ с 16 октября будет запрещена в связи с окончанием летнего периода (с 16 апреля по 15 октября). Таким образом, без ДТ могут остаться потребители всех категорий: оборона, Госрезерв, государственные и коммунальные службы, промышленные потребители и граждане", - пояснили в ассоциации.

Кроме того, при внесении изменений в тот же техрегламент была введена новая классификация бензина без содержания биоэтанола - Е0. При этом кроме описания такого бензина необходимо было также прописать порядок его маркировки, что не было сделано. В результате бензин Е0 как бы существует (есть его описание, требования к физико-химическим показателям и т.д.), а как он должен быть маркирован в паспортах качества, в техрегламенте не указано.

"Таким образом, чистый бензин продается с рисками получения огромных штрафов за формальные несоответствия в документах, возникшие в связи с допущенной в техническом регламенте ошибкой", - добавили в ассоциации.

"С целью недопущения острого дефицита ДТ и бензина в стране, Нефтегазовая ассоциация призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля и министерство энергетики Украины до 15 октября 2021г принять постановление, которое исправит ошибки в техрегламенте для светлых нефтепродуктов", - резюмируется в сообщении.