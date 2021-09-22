Крупные международные фармкомпании ожидают запуска в Украине механизма договоров управляемого доступа

Крупные международные фармацевтические ожидают запуске в Украине механизма договоров управляемого доступа (ДУД), который позволит закупать инновационные лекарственные препараты за средства бюджета.

"Мы надеемся, что ДУД заработают уже в этом году", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента развития системы здравоохранения "Рош Украина" Максим Проскуров, напомнив, что Кабинет министров 27 января этого года соответствующим постановлением урегулировал порядок проведения переговоров, заключения договоров и типовой формы ДУД.

Проскуров отметил, что компания "Рош" активно движется к заключению ДУД. В частности, начиная с апреля, она подала в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) четыре досье для прохождения оценки медицинских технологий, в том числе три препарата для лечения онкозаболеваний и один препарат для лечения СМА.

"Важным основанием для ДУД является прохождение процедуры оценки медицинских технологий (ОМТ), которая фактически научно обосновывает необходимость закупки лекарственного средства на основе критерия "эффективность лечения / цена. Мы ожидаем, что в сентябре-октябре мы получим отчеты о прохождении оценки", - сказал он.

При этом Проскуров обратил внимание, что в рамках ДУД "ценовые скидки могут очень отличаться, но будут существенно меньше рыночных". По его словам, ключевым аспектом при прохождении ОМТ является именно оценка влияния на бюджет, то есть эффективное использование средств для обеспечения как можно большего количества пациентов инновационной терапией в пределах довольно ограниченного украинского бюджета.

"Мы надеемся, что в этом году уже будут заключены первые ДУД, поскольку без этого механизма невозможно обеспечить инновационными лекарствами пациентов с онкологическими и орфанными заболеваниями, такими, как СМА", - подчеркнул Проскуров.

В свою очередь руководитель подразделения по работе с государственными органами "Санофи в Украине" Наталья Барановская отметила, что это на самом деле запуск механихма ДУД - долгожданное решение для многих пациентов в Украине и всей индустрии. "Ведь ДУД - это практика, которая уже давно признана во всем мире и эффективный инструмент доступа пациентов к инновационным лекарствам", - сказала она.

Барановская отметила, что "Санофи" как мировой лидер в сфере здравоохранения имеет широкую практику заключения таких соглашений со многими государствами мира по разным терапевтическими направлениями, в том числе и в направлении лечения редких (орфанных) заболеваний.

Вместе с тем она подчеркнула, что именно для редких (орфанных) заболеваний в Украине "все еще остается несколько неурегулированных моментов". В частности, в настоящее время законодательством предусматривается, что для целесообразности заключения договора управляемого доступа должна проводиться государственная оценка медицинских технологий. При этом проведение ОМТ лекарственных средств, предназначенных для лечения орфанных заболеваний, "имеет немало особенностей".

"Поэтому именно вопрос ОМТ для этой группы заболеваний предстоит еще доработать со стороны Минздрава, и мы как компания готовы активно участвовать в его дальнейшем обсуждении и доработке", - подчеркнула Барановская.

Со своей стороны, генеральный директор, "АстраЗенека", Украина и Евразия Евгений Гайдуков отметил, что компания также приветствует принятие закона, который должен запустить механизм ДУД.

"Окончательное принятие закона свидетельствует о том, что поддержка инноваций находится в приоритете у государства", - сказал он.

Гайдуков отметил, что в основе деятельности "АстраЗенека" лежат инновации.

"Количество ДУД, заключаемых разными государствами с "АстраЗенека" растет с каждым годом. Мы рады, что новый механизм ДУД, для которого теперь создана необходимая регуляторная база, сможет быть использован для значительного расширения доступа пациентов Украины к инновационной терапии", - сказал он.

По словам Гайдукова, в контексте ДУД "АстраЗенека" готова предложить эффективное лечение для пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ – лечение, которое может обеспечить эффективные результаты, улучшая качество жизни пациентов, повышая их выживаемость.

При этом эксперт подчеркнул, что "механизм ДУД новый для Украины, и он потребует от всех сторон значительной мобилизации усилий для того, чтобы первый ДУД смог состояться уже в 2022 году".

"В настоящее время компания "АстраЗенека" находится на этапе подготовки нескольких досье для подачи в ГЭЦ для прохождения процедуры государственной ОМТ", - сказал он. Гайдуков подчеркнул, что по результатам прохождения ОМТ "АстраЗенека" будет готова приложить максимум усилий, чтобы оперативно пройти путь от начала переговорной процедуры по ДУД до заключения договора.

" Я думаю, компания "АстраЗенека" в ходе переговоров с целью заключения ДУД сможет также предложить решения, которые могут дополнительно заинтересовать государственные органы в контексте развития того или иного терапевтического направления в Украине", - сказал он.

Гайдуков выразил надежду, что в ближайшее время принятый закон будет подписан президентом Украины и вступит в силу. Он такое подчеркнул, что компания надеется, что срок заключения ДУД будет увеличен до двух-трех лет.

"Это позволило бы всем участникам механизма ДУД обеспечить более долгосрочное планирование и расширение доступа украинских пациентов к эффективной инновационной терапии", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №4662, который обеспечит возможность закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа (ДУД).

Фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости в рамках механизма ДУД на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.

В первом чтении законопроект №4662 был принят весной 2021 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №4662, который обеспечит возможность закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа (ДУД).

Фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости в рамках механизма ДУД на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.

В первом чтении законопроект №4662 был принят весной 2021 года.