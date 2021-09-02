В программу заместительной поддерживающей терапии в 2020 году вошли более 2,5 тыс. пациентов – ЦОЗ

Наибольший прирост количества участников программы заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) произошел в 2020 году, когда в программу вошли более 2,5 тыс. пациентов, сообщила начальник отдела вирусных гепатитов и опиоидной зависимости Центра общественного здоровья Ирина Иванчук.

"Программа ЗПТ начала внедряться в стране с 2004 года и с тех пор постоянно развивалась. Самый большой прирост пациентов был в 2020 году. В связи с карантином у нас были большие опасения касательно остановки набора новых пациентов на лечение, но, к счастью, эти опасения не оправдались. Нам удалось значительно расширить программу и обеспечить беспрерывность лечения пациентов", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Иванчук уточнила, что "это был первый год, когда медучреждения начали получать финансирование за оказание услуг ЗПТ от Национальной службы здоровья. Благодаря этому медицинские учреждения получили дополнительную мотивацию и ресурс для того, чтобы предоставлять лечение с применением препаратов ЗПТ".

Иванчук отметила, что внесение услуг по ЗПТ в программу медицинских гарантий (ПМГ) в 2020 году "означает, что государство определило ЗПТ как ключевые услуги в сфере здравоохранения, которые она финансирует и обеспечивает".

В настоящее время в рамках ПМГ государство закупает у медучреждений услуги по ведению пациентов на ЗПТ. Тариф за услугу составляет 4082 грн. Препараты для терапии закупаются централизованно и развозятся в регионы раз в три месяца.

Иванчук ожидает, что Украина до 2030 года сможет достичь охвата программой ЗПТ до 35% от оценочного числа особ с опиоидной зависимостью. В настоящее время охват не достигает даже 10%.

"Эти цели очень амбициозные, они отвечают лучшим международным подходам, их взяли как ориентир для Украины. Много работы построено на имидже программы, много мероприятий, чтобы привлечь пациентов к лечению", - сказала она.

Эксперт отметила, что "когда был повышен тариф на ЗПТ в ПМГ, медучреждения начали активно подаваться на контрактование этой услуги".

"Сначала были опасения, что медучреждения не будут подаваться, но они все подались, и подаются медучреждения новые, и в некоторых регионах они даже конкурируют за квоту. К тому же медучреждения сейчас не боятся заходить в программу, их не пугает возможный повышенный интерес правоохранительных органов", - сказала она.

Иванчук уточнила, что в рамках программы препараты "закупают у одного из украинских производителей, препарат развозят в регионы с соблюдением мер безопасности".