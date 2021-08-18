Медицина

17:12 18.08.2021

Развернуть в Украине собственное производство вакцин может лишь государство – мнение

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Развернуть в Украине собственное производство вакцин может лишь государство – мнение

Развернуть в Украине собственное производство вакцин может лишь государство, для этого необходимо дать гарантии выкупа не менее чем на 10 лет, считает глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"Мир движется в направлении построения системы биологической безопасности. Украина уже столкнулась с дефицитом вакцин от COVID-19. Локализация производства вакцин путем трансфера технологий могла бы стать оптимальным вариантом решения ситуации", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя возможности создания вакцинного производства в Украине.

По расчетам Шимкива, в частности, объем производства вакцин от COVID-19 должен составлять около 40 млн доз, для организации такого производства мог бы быть создан консорциум с участием локальных и международных фармпроизводителей.

"Разворачивать в стране собственное производство вакцин может лишь государство – его роль в этом процессе решающая. Необходимо создать законодательные условия, определиться с объемами и дать гарантии выкупа не меньше чем на 10 лет. Эту модель мы предлагали правительству. Подобный пример существует в Австралии, где создан консорциум с участием локальной фармы и международных производителей, и государство взяло на себя обязательства выкупа определенного объема на протяжении определенного срока", - сказал он.

Шимкив отметил, что фармкомпания "Дарница" прорабатывала кейс производства вакцин. "Технологически производить ту же РНК-вакцину не так уж и сложно, затраты на создание такого производства составляют порядка $10-15 млн. Необходимые специалисты в Украине есть, "Дарница" и ряд других компаний готовы в это инвестировать", - сказал он.

Шимкив обратил внимание, что до пандемии Минздрав закупал в год в среднем 5 млн доз вакцин от 10 инфекционных заболеваний, внесенных в национальный календарь прививок.

Фармацевтическая компания "Дарница" – лидер фармрынка Украины в натуральном выражении. Компания основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

 

Теги: #darnitsa #вакцина #шимкив
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