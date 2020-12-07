Медицина

16:15 07.12.2020

Фармкомпания "Дарница" в 2019г инвестировала в технологические проекты EUR10 млн – глава совета директоров

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Фармкомпания "Дарница" в 2019г инвестировала в технологические проекты EUR10 млн – глава совета директоров

Фармацевтическая компания "Дарница" в 2019 году инвестировала в технологические проекты EUR10 млн, сообщил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"В 2019 году мы инвестировали EUR10 млн в технологические проекты, исследования, разработку и выпуск новых препаратов. Это на 24% больше, чем в 2018 году", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Шимкив сообщил, что структура инвестиций "Дарницы" включает три направления: около 48% - инвестиции в новые продукты, 34% - в технологическое развитие и 16% - в диджитализацию.

"В диджитализацию "Дарница" в 2015-2019 годах инвестировала EUR2,33 млн, в новые продукты - более EUR30 млн.

Он отметил, что в 2020 году "Дарница" выпустила девять новых продуктов в таких терапевтических направлениях, как кардиология, неврология, психическое здоровье, и завершила восемь исследований биоэквивалентности своих препаратов в ЕС, еще шесть исследований продолжаются.

 

Теги: #шимкив #дарница
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