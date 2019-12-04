Экономика

19:52 04.12.2019

Из-за дискриминации отечественной фармы страдают украинские пациенты – Шимкив

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Из-за дискриминации отечественной фармы страдают украинские пациенты – Шимкив

Задача государственных органов – обеспечить равные правила игры для украинских и зарубежных производителей фармацевтической продукции, поскольку от нынешней​ дискриминации страдает не только отечественная фармотрасль, но и пациенты, заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив во время выступления на Ukrainian Pharmaceutical Forum.

В качестве примера он привел проблему так называемых вечнозеленых патентов на оригинальные лекарственные средства – как правило, производства зарубежных компаний.

«Украинское законодательство разрешает продлевать срок действия патентов. И компания оставляет за собой монополию на бренд. В то же время «Дарница» и другие украинские компании готовы выходить на рынок с генерическими препаратами. И во всем мире уже давно доминируют генерики», - объяснил Шимкив, добавив, что оригинальный препарат обходится украинцам в несколько раз дороже генерика.

Еще один пример дискриминации касается лабораторного контроля препаратов.

«От нас требуют проводить контроль качества в уполномоченной государственной лаборатории каждой серии препарата для исследований, проводимых только на территории Украины. А для международных исследований этого не требуют. Хотя у нас такие же сертифицированные лаборатории. Для нас это – дополнительные расходы», - рассказал Шимкив.

Проблемой также является долгий срок получения разрешения на проведение клинических исследований нового препарата.

«В Украине – более 4 месяцев. В Канаде – до 7 дней», - подчеркнул топ-менеджер «Дарницы». По его словам, задержки возникают из-за сложного документооборота между гос учреждениями.

«Я надеюсь на плодотворное сотрудничество бизнеса и власти», - сказал в заключение Дмитрий Шимкив.

Как сообщалось, на украинском фармацевтическом рынке работают около 400 компаний, из которых 113 – отечественные. По прогнозам Fitch Solutions, продажи фармацевтической продукции в Украине в 2019 году вырастут в долларовом выражении на 9,5%, до $3,4 млрд. 

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефициары «Дарницы» – семья Загорий.

Теги: #шимкив #дарница
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