В Украине пока нет ресурсов для появления собственных инновационных препаратов – мнение

В Украине пока нет ресурсов для появления собственных инновационных препаратов, развитие демонстрирует генерическое производство, считает председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"Для производства инновационных препаратов нужны соответствующие научные разработки и патентная защита интеллектуальной собственности не только на территории Украины, но и в глобальном масштабе. А также нужна возможность привлечь от $1 млрд и иметь, минимум, 8-10 лет времени. О наличии таких ресурсов в Украине пока речь не идет", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, он отметил что "генерический рынок также демонстрирует развитие, создаются новые комбинированные препараты и активно расширяются уже существующие линейки".

Кроме того, Шимкив считает, что "украинская фарма не сможет закрыть все потребности в лекарственных средствах", поэтому речь о 100%-м импортозамещении идти не может.

"Отказ от импорта можно рассматривать в тех сегментах, где украинские компании могут производить и уже производят, препараты", - сказал он.

Комментируя возможность возрождения в Украине производства вакцин, Шимкив подчеркнул, что "производство вакцин - это, в первую очередь, вопросы государственно-частного партнерства".

"Мы изучали возможность запуска производства вакцин. Все упирается в вопрос: кто является заказчиком. Если государство гарантирует закупку, то мы будем иметь украинский завод по лучшим технологиям. И "Дарница" готова в это инвестировать. Инвестировать туда, где нет гарантий государственных закупок, слишком рискованно", - сказал он.