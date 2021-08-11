Медицина

16:41 11.08.2021

В Украине лицензию на хоздеятельность по обороту наркотических средств можно будет получить в электронной форме

2 мин читать
В Украине лицензию на хоздеятельность по обороту наркотических средств можно будет получить в электронной форме

Лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров можно будет получить в электронной форме с 1 ноября 2021 года в рамках экспериментального проекта по внедрению Единой государственной электронной системы разрешительных документов, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно сообщению, первый этап проекта продлится до 31 декабря 2023 года и будет предоставлять доступ к полному циклу процедур, связанных с администрированием лицензий онлайн, в частности предоставлению админуслуг в сфере лицензирования (выдача, приостановление, возобновление действия лицензии, аннулирования и т.д.), подаче жалоб на действия органов лицензирования, получению информации о проверках, генерированию лицензионных дел и т.п.

Проект предусматривает развитие электронной системы предоставления админуслуг в сфере лицензирования.

В целом для участия в эксперименте выбрали 13 видов лицензируемой деятельности. В частности, посредничество в трудоустройстве за рубежом; розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин); розничная торговля табачными изделиями; розничная торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах; оптовая торговля алкогольными напитками; оптовая торговля табачными изделиями; оптовая торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах; оптовая торговля топливом; хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки); осуществление туроператорской деятельности; осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике; осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;

Такая процедура предоставления административных услуг в сфере лицензирования не запрещает предпринимателям подавать документы в бумажной форме. Таким образом, субъекты хозяйствования будут иметь право выбора способа подачи заявления: в электронной форме или бумажной. Однако администрирование лицензий в любом случае будет осуществляться через Единую государственную электронную систему разрешительных документов.

Теги: #лицензии #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 11.08.2021
Минздрав ведет переговоры с Moderna для регистрации вакцины от COVID-19 в Украине

Минздрав ведет переговоры с Moderna для регистрации вакцины от COVID-19 в Украине

17:46 10.08.2021
В Украине от COVID-19 привиты более 2,3 тыс. коллективов – Ляшко

В Украине от COVID-19 привиты более 2,3 тыс. коллективов – Ляшко

17:19 09.08.2021
Минздрав готовит противоэпидемические меры для приема хасидов в Умани

Минздрав готовит противоэпидемические меры для приема хасидов в Умани

05:02 09.08.2021
Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

23:49 07.08.2021
Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

17:50 06.08.2021
Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

11:47 06.08.2021
Предоставляющие помощь при COVID-19 медучреждения должны работать по европейским стандартам по обеспечению кислородом - Ляшко

Предоставляющие помощь при COVID-19 медучреждения должны работать по европейским стандартам по обеспечению кислородом - Ляшко

12:49 30.07.2021
Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

10:47 30.07.2021
Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины от COVID-19 – Ляшко

Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины от COVID-19 – Ляшко

16:38 29.07.2021
Закрытие Беларусью границы с Украиной не препятствует передвижению украинских пациентов для или после трансплантации органов - Ляшко

Закрытие Беларусью границы с Украиной не препятствует передвижению украинских пациентов для или после трансплантации органов - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Зеленский: к сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 200-250 тыс. прививок в сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

"Охматдет" передал доработанные техзадания на закупку оборудования для нового корпуса "Укрмедпроектбуду"

Кабмин расширил перечень медучреждений пилотного проекта по трансплантации

"Синэво" инвестировала EUR 500 тыс. в запуск новой лаборатории в Херсоне

ВОЗ призвала прекратить "постыдное" вакцинное неравенство в мире

В BioNTech полагают, что для защиты от новых штаммов COVID-19 может понадобиться третья доза вакцины

Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Moderna заявила об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 93% спустя полгода после прививки

Фармкомпания "Фармак" наращивает экспорт в страны Латинской Америки

Е-рецепт для всех рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года – Радуцкий

В Украине уже 147 подтвержденных случаев штамма COVID-19 "дельта" - главсанврач

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА