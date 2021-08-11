В Украине лицензию на хоздеятельность по обороту наркотических средств можно будет получить в электронной форме

Лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров можно будет получить в электронной форме с 1 ноября 2021 года в рамках экспериментального проекта по внедрению Единой государственной электронной системы разрешительных документов, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно сообщению, первый этап проекта продлится до 31 декабря 2023 года и будет предоставлять доступ к полному циклу процедур, связанных с администрированием лицензий онлайн, в частности предоставлению админуслуг в сфере лицензирования (выдача, приостановление, возобновление действия лицензии, аннулирования и т.д.), подаче жалоб на действия органов лицензирования, получению информации о проверках, генерированию лицензионных дел и т.п.

Проект предусматривает развитие электронной системы предоставления админуслуг в сфере лицензирования.

В целом для участия в эксперименте выбрали 13 видов лицензируемой деятельности. В частности, посредничество в трудоустройстве за рубежом; розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин); розничная торговля табачными изделиями; розничная торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах; оптовая торговля алкогольными напитками; оптовая торговля табачными изделиями; оптовая торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах; оптовая торговля топливом; хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки); осуществление туроператорской деятельности; осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике; осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;

Такая процедура предоставления административных услуг в сфере лицензирования не запрещает предпринимателям подавать документы в бумажной форме. Таким образом, субъекты хозяйствования будут иметь право выбора способа подачи заявления: в электронной форме или бумажной. Однако администрирование лицензий в любом случае будет осуществляться через Единую государственную электронную систему разрешительных документов.