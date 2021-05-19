Профильный комитет Рады поддержал законопроект об установке кислородных станций в опорных больницах

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады единогласно поддержал законопроект об установке кислородных станций в опорных больницах (№5460), сообщила инициатор законопроекта Инна Совсун (фракция "Голос").

Законопроект предусматривает выделение 800 млн грн из государственного бюджета на установку кислородных станций во всех опорных больницах страны. Таким образом, убеждена Совсун, государство сможет обеспечить достаточным запасом кислорода все медицинские учреждения, которые помогают спасать жизни украинцев с тяжелым течением коронавирусной болезни.

"Необходимость в установке кислородных станций сегодня существует во всех опорных больницах, ведь обычные концентраторы не подходят для лечения тяжелобольных пациентов. Сегодня (19 мая - ИФ) комитет по вопросам здравоохранения поддержал законопроект о выделении средств на установку кислородных станций. Это решение - первый шаг на пути обеспечения украинских больниц кислородом", - цитирует нардепа пресс-служба партии "Голос".

Совсун подчеркнула, что фракция "Голос" будет требовать рассмотреть этот законопроект на ближайшей пленарной неделе.

Как сообщалось, группа народных депутатов во главе с Совсун 5 мая зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5460 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций".