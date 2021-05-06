Медицина

10:22 06.05.2021

Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

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Минздрав Украины согласовал документы на старт закупок-2021 на сумму 4,7 млрд грн

Министерство здравоохранения Украины согласовало документы на старт закупок лексредств и медизделий на сумму 4,7 млрд грн, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В 2021 году ГП "Медицинские закупки Украины" должно провести закупки лексредств и медизделий (530 номенклатурных позиций) на 6,3 млрд грн. После поступления от ГП медико-технических требований Минздрав согласовал документы на старт закупочных процедур на сумму 4,7 млрд грн", - сказалал она.

Шаталова добавила, что по состоянию на 30 апреля ГП объявило торги на 109 позиций на сумму 2,3 млрд грн.

Теги: #шаталова #минздрав #закупки
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