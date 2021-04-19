Медгруппа "Адонис" намерена развивать направление медтуризма

Медицинская группа компаний "Адонис" намерена сохранить и развивать направление, связанное с медицинским туризмом, сообщил директор по развитию группы Виталий Гирин.

"Это очень перспективное и для меня это наиболее интересное направление в развитии бизнеса. Мы работаем и с платформами, и с агентствами, у нас есть представительство в различных странах. Это большое направление нашего бизнеса", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Гирина, доходы "Адониса" от медицинского туризма до эпидемии COVID-19 составляли около трети общего дохода группы.

"В доковидное время это было порядка 35%. Когда начался COVID-19, мы старались сохранить это направление, тянем его за счет других бизнесов", - сказал он.