Кабмин расширил перечень медизделий для обеспечения лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины расширил перечень медицинских изделий и других средств для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, а также лиц, которые получили ранения выполняя задания АТО/ООС.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Постановление также позволит обеспечить лиц, которые получили ранения, выполняя задания АТО/ООС, средствами реабилитации на основании выводов врачебно-консультативных комиссий медучреждений или военно-врачебных комиссий независимо от установления инвалидности.