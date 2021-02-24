Медицина

15:44 24.02.2021

Кабмин расширил перечень медизделий для обеспечения лиц с инвалидностью

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Кабмин расширил перечень медизделий для обеспечения лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины расширил перечень медицинских изделий и других средств для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, а также лиц, которые получили ранения выполняя задания АТО/ООС.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Постановление также позволит обеспечить лиц, которые получили ранения, выполняя задания АТО/ООС, средствами реабилитации на основании выводов врачебно-консультативных комиссий медучреждений или военно-врачебных комиссий независимо от установления инвалидности.

Теги: #инвалидность #медизделия
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