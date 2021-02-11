"МЗУ" в 2020 году сорвали медицинское закупки на 1 млрд грн – замминистра

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" ("МЗУ") в 2020 году сорвало закупки препаратов и медизделий на сумму около 1 млрд грн, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы считаем ответственным за колоссальные потери в почти 1 млрд грн руководителя ГП "МЗУ" Арсена Жумадилова. В целом Минздрав признал работу "МЗУ" в 2020 году неэффективной. В конце 2020 года оказалось, что ГП сорвало закупки на 949,7 млн грн из 5,982 млрд грн. Из 483 позиций 108 было не закуплено", - сказала Шаталова.

По ее словам, предприятие не выполнило закупки по важным направлениям, где лечение больных должно быть непрерывным, в частности, по детской и взрослой онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Помимо незакупленных позиций ГП не смогло вовремя осуществить финансовые операции на 163,6 млн грн по направлению антиретровирусной терапии, 100,5 млн грн по направлению сердечно-сосудистых заболеваний, более 60 млн грн по направлению взрослой онкологии. Также не оплачены контракты по направлению детской онкологии, рассеянного склероза, ДЦП, идиопатической семейной дистонии. Также были сорваны закупки 48 ангиографических рентгеновских систем более чем на 1 млрд грн и 110 автомобилей "экстренки" на сумму 191 млн грн", - сказала замминистра.

Кроме того, по ее словам, 2 февраля "МЗУ" проинформировало Минздрав о поставках препарата "Тасигна" за бюджет 2020 года в количестве 419,524 тыс. таблеток. 5 февраля Минздрав утвердил распределение в регионы, то есть уже шесть дней ГП "МЗУ" должно было развести препарат в регионы. По информации пациентских организаций этот препарат привезли на склады ГП МЗУ еще в конце предыдущего года.

Замминистра отметила, что служебная халатность ГП "МЗУ" должна стать предметом рассмотрения соответствующих госорганов, а также привести к скорейшему назначению набсовета этого предприятия для осуществления надлежащего контроля.

Помимо этого Шаталова подчеркнула, что Минздрав нашел решение ситуации - необходимые средства для обеспечения украинцев лекарствами будут привлечены со счетов международных закупочных организаций, которые остались вследствие экономии по бюджетам предыдущих годов, в частности 2019 года.