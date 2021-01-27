Более 50 позиций за госбюджет-2020 МЗУ закупило дороже международных организаций – Степанов

Более 50 позиций за средства государственного бюджета 2020 года на общую сумму 136 млн грн госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило дороже, чем эти позиции закупались через международные организации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Более 50 позиций, закуплены госпредприятием по ценам выше, чем цены через международнык организации, на общую сумму 136 млгн грн. Это та разница, когда они фактически покупали дороже, чем международные организации", - сказал Степанов в ходе заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Кроме того, министр сообщил, что МЗУ задекларировало экономию в размере около 600 млн грн по закупкам новых препаратов, которые ранее не закупались.

"Это экономия от ожидаемой стоимости. Ожидаемые цены, которые рассчитали на основе решений самого ГП "МЗУ", рассчитаны ориентировочно", - сказал он.

Кроме того, по словам Степанова, еще 307 млн грн экономии МЗУ достигло благодаря изменением производителя продукции и закупке генерических препаратов вместо оригинальных.

"Разные производители, разное качество, разная цена… Также речь идет о покупке генериков вместо оригинальных препаратов в связи с завершением патентной защиты в 2020 году", - констатировал он.

В свою очередь, директор МЗУ Арсен Жумадилов подчеркнул: при закупках за бюджет-2020 госпредприятие неоднократно сталкивалось с задержками со стороны Минздрава согласования необходимых решений и документов.

"Мы не являемся единственным субъектом централизованных закупок. В первую очередь таким субъектом является Минздрав. Минздрав говорит, что техзадания согласовывает за три-четыре дня, а на самом деле это более трех недель. Минздрав отвечает за согласование значительных хозяйственных обязательств, за согласование справок об освобождении от НДС, которые нам приходится практически силой вырывать из Минздрава, чтобы не срывать поставки товаров", - сообщил он.

При этом Жумадилов отметил, что для эффективной закупки за средства бюджета 2021 года Минздрав должен был утвердить номенклатуру закупок еще до 1 июля 2020 года, однако до сих пор не утверждена. "Потребность, которая должна была быть утверждена до 1 октября 2020 года, до сих пор не собрана", - сказал он.

Кроме того, Жумадилов отметил, что МЗУ в течение 2020 года обращался к Минздраву с просьбой определить приоритетность поставок лекарственных средств, однако не получил такой информации.

"По результатам 2020 года нами было поставлено 110 позиций лекарственных средства на сумму почти 1,4 млрд грн. По большинству этих позиций мы сейчас получаем информацию от регионов об отсутствии у них острой потребности в этих поставках. У них в этих поставках вообще нет потребности, они от них отказываются и проводят перераспределение, чтобы не быть получателями этих препаратов", - сообщил он.

Со своей стороны глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий подчеркнул необходимость слаженной работы Минздрава и МЗУ. По его словам, комитет ожидает заключения Счетной палаты Украины относительно закупок за средства госбюджета 2020 года.