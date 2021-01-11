Для закона введение в оборот незарегистрированного препарата - это фальсификация и уголовное преступление – юрист

Как сообщалось, по информации бизнесмена Михаила Бродского, партия вакцины Pfizer была тайно ввезена в Украину чартерным бортом 29 или 30 декабря 2020 года. Он предположил, что вакцину, скорее всего без растаможки, пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата". О юридических аспектах возможного ввоза в Украину незарегистрированной вакцины от COVID-19 агентству "Интерфакс-Украина" рассказал адвокат, партнер юридической фирмы "Правовой Альянс" Илья Костин.

- Насколько возможен такой ввоз вакцины в Украину? Как конролируется оборот вакцин от коронавируса в Украине и в других странах?

- Вакцины - это лекарственные средства, назначение которых - создание иммунитета для предотвращения инфекционных заболеваний. Согласно закону "О лекарственных средствах" и в соответствии с "Порядком осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, ввозимых в Украину", ввезти на территорию нашей страны незарегистрированный в Государственном реестре лекарственное средство законно невозможно, кроме случаев, перечисленных в отдельном «Порядке ввоз на территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов". Среди таких случаев: ввоз гражданами лекарственных средств для индивидуального использования, ввоз образцов препаратов в лекарственных формах для государственной регистрации, ввоз незарегистрированных лекарственных средств для лечения редких (орфанных) заболеваний и т.п. Таможенное оформление таких препаратов возможно при соблюдении определенной процедуры и, если обобщить, в этом случае ключевую роль играет Министерство здравоохранения, которое предоставляет определенное согласие. Например, недавно "Правовой Альянс" осуществил юридическое сопровождение ввоза на территорию Украины очень дорогостоящего лекарственного средства - геннотерапевтического средства для детей до двух лет со спинальной мышечной атрофией (СМА). Этот препарат не зарегистрирован в Украине и вряд ли будет зарегистрирован в ближайшее время. Большой объем работы был проведен нашими юристами и государственными органами, чтобы ввезти только одну ампулу этого препарата. Именно поэтому любым незаконным путем ввезти вакцину на территорию Украины невозможно.

- Откуда могла быть завезена эта вакцина?

- Отдельный акцент хочу сделать на "сером" импорте лекарственных средств. Часто фальсификации предшествует именно "серый" импорт. Лекарства перекупаются в других странах и завозятся в Украину в чемоданах. К сожалению, в нашем государстве отсутствует активная и эффективная борьба с этим явлением.

Предположим, что такой случай и произошел. Главный вопрос не в происхождении вакцины или стране, из которой ее импортировали, а в цепочке, по которой произошла поставка вакцины. В любом случае это уже уголовное преступление, предусмотренное статьей 321.1 Уголовного кодекса (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств). Для закона введение в оборот незарегистрированного препарата - это фальсификация.

- Есть ли информация о других случаях нелегального ввоза вакцин от коронавируса?

- Извините, но обычные люди даже не представляют размер проблемы, которая существует в стране. Даже журналисты, работа которых - получать информацию и анализировать, не могут представить ту опасность, которая существует при каждой покупке лекарственного средства, особенно дорогостоящего.

Как я уже отмечал, вакцина - это лекарственное средство. Фальсификация лекарственных средств в стране достигла таких объемов, что только одна группа преступников, которую задержали правоохранители в 2018 году, смогла подделать препараты на несколько десятков миллионов долларов! Эти препараты разошлись по всему миру и ВОЗ стала отправлять предупреждения по странам о сериях поддельных препаратов. Сегодня уже изъято 164 позиции фальсифицированных лекарственных средств, арестован ряд лиц, в том числе за рубежом, а также активы подозреваемых. Всего установлено 45 международных фармацевтических компаний-производителей, продукция которых была фальсифицирована, а торговля поддельными препаратами осуществлялась на территории 18 стран. По предварительной оценке, 20% всего объема фальсифицированных лекарств было распространено на территории Украины, 80% поставлялось на территории других стран. "Правовой Альянс" представляет в этом уголовном производстве пострадавшие фармацевтические компании.

Как известно, транспортировка и хранение вакцины должны осуществляться при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Речь идет, прежде всего, о вакцине немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. Эта вакцина считается среди экспертов одной из самых многообещающих. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже назвала будущее распределение вакцин на планете "крупнейшей и наиболее комплексной логистической операцией всех времен". У любой вакцины есть срок, когда она считается эффективной после размораживания. Представьте, насколько эффективно с точки зрения логистики, должны были действовать преступники, чтобы поставить вакцину вне "холодной цепи". Это невозможно.

- Какие существуют механизмы для предотвращения нелегального оборота вакцин от коронавируса?

- Все институты существуют, но взаимодействия нет. Существует Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками и это ее полномочия. Но ее эффективность очень мала в делах, где нужно бороться с уголовными преступлениями в сфере фальсификации лекарственных средств. К сожалению, нет эффективных механизмов и со стороны Министерства здравоохранения и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Подчеркиваю отсутствие в правоохранительных органах специализированных структур, которые бы вели коммуникацию с соответствующими органами власти в сфере здравоохранения и проводили бы досудебное расследование, которое является очень специфичным и нетипичным. Обычному следователю сложно качественно провести досудебное расследование в таких производствах.

Кроме того, установить цепь распространения фальсифицированных препаратов часто невозможно без участия врачей. Введение индивидуального лицензирования врачей позволит минимизировать эту проблему. Чтобы было понимание, в уголовном производстве, о котором шла речь выше, один из подозреваемых является врачом и, к сожалению, этот человек продолжает свою профессиональную деятельность.

Сейчас в "Правовом Альянсе" разработали пошаговый план решения проблемы обращения фальсифицированных препаратов в Украине. У нас наработан богатый опыт. Ожидаем реакции от государственных структур.