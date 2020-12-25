Медицина

12:29 25.12.2020

Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от того, на какую часть вируса нацелены антитела - исследование

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Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от того, на какую часть вируса нацелены антитела - исследование

Ученые Стенфордского университета установили, что при легком и тяжелом течении COVID-19 антитела нацелены на разные части вируса, говорится в сообщении медицинского факультета университета.

"Это одно из наиболее полных на сегодняшний день исследований иммунного ответа антител к SARS-CoV-2 у людей с любым спектром тяжести заболевания, от бессимптомного до смертельного", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры патологии Скотта Бойда.

Исследование показало, что люди с тяжелой формой COVID-19 имеют меньшую долю антител, нацеленных на спайковый белок, используемый вирусом для проникновения в клетки человека, чем антител, нацеленных на белки внутренней оболочки вируса.

Исследователи изучили течение болезни у 254 человек с бессимптомным, легким или тяжелым COVID-19. Из числа пациентов с симптомами 25 лечились амбулаторно, 42 - в терапевтических отделениях, 37 - в отделениях интенсивной терапии. Двадцать пять человек в исследовании умерли от болезни.

Бойд и его коллеги проанализировали уровни трех типов антител - IgG, IgM и IgA - и пропорции, нацеленные на вирусный белок-шип или внутреннюю оболочку вируса по мере развития болезни.

Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 с помощью спайк-белка ("шипа") с клеточным рецептором ACE2, оказавшись внутри клетки, сбрасывает свою внешнюю оболочку, обнажая внутреннюю оболочку, покрывающую его генетический материал. Вскоре вирус задействует механизм клеточного производства белка, чтобы произвести больше вирусных частиц, которые затем высвобождаются для заражения других клеток.

"Антитела, которые распознают и связываются с белком-спайком, блокируют его способность связываться с ACE2, предотвращая заражение клеток вирусом, тогда как антитела, распознающие другие вирусные компоненты, вряд ли предотвратят распространение вируса. Современные вакцины-кандидаты используют части спайкового белка для стимуляции иммунного ответа", - отмечается в сообщении.

Однако ученые предупреждают, что, хотя исследование выявило тенденции среди группы пациентов, все еще существует значительная вариабельность иммунного ответа у отдельных людей, особенно с тяжелым заболеванием.

Как и в других исследованиях, специалисты обнаружили, что у людей с бессимптомным и легким течением болезни в целом уровень антител ниже, чем у пациентов с тяжелым заболеванием. После выздоровления уровни IgM и IgA неуклонно снижались до низких или неопределяемых уровней у большинства пациентов в течение периода от одного до четырех месяцев после появления симптомов или предполагаемой даты инфицирования, а уровни IgG значительно упали.

Теги: #антитела #covid_19 #исследование
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