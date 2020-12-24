Регионы получат 416 новых "скорых" на протяжении 2-3 месяцев – заммминистра здравоохранения

Регионы получат 416 новых автомобилей "скорой" на протяжении двух-трех месяцев, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Государство централизовано закупает автомобили для экстренной медпомощи. Минздрав предоставил все соответствующие поручения и согласовал все хозяйственные обязательства ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) для заключения контрактов на 416 единиц специализированного санитарного транспорта экстренной медпомощи. Автомобили "скорой" будут двух типов –В (273 единицы) и С (143 единицы)",- сказала она.

"В целом на протяжении двух-трех месяцев новые "скорые" получат 19 регионов. Уникальность этой закупки в том, что впервые в Украине закупят автомобили с полным приводом, эта комплектация важна для горных регионов. Впервые комплектация оборудованием будет осуществлена по стандартам ЕС", - добавила Шаталова.

Замминистра отметила, что потребность в автомобилях "скорой" в настоящее время составляет 1,4 тыс. единиц.

"В настоящее время в Украине работает 2947 автомобилей "скорой", из них около 700 со сроком эксплуатации более 10 лет, более 1,6 тыс. со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет. Необходимо закупить 1,4 тыс. новых автомобилей. Бюджет позволил обеспечить треть для закупки новых "скорых",- сказала она.