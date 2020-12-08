Медицина

11:05 08.12.2020

Кислородом в Волынской области обеспечено 58% коек – замминистра здравоохранения

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Кислородом в Волынской области обеспечено 58% коек – замминистра здравоохранения

Поставкой кислорода в Волынской области обеспечено 887 (58%) коек для пациентов с COVID-19, из них загружено 290, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Всего в Волынской области есть 1526 коек в медучреждениях, которые предоставляют помощь больным с COVID-19. Загруженность по состоянию на 7 декабря составила 38,7%, в частности на стационарном лечении находился 591 человек. Поставкой кислорода в области обеспечено 887 коек (58%). В кислородной терапии нуждаются 290 человек", - сказала она

При этом Садовяк добавила, что в отделениях интенсивной терапии находится 47 больных с COVID-19, из них восемь – на аппаратах ИВЛ. В целом в области в отделениях интенсивной терапии под таких пациентов выделено 133 койки.

Теги: #кислород #волынская_область #обеспечение
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