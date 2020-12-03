Для расширения присутствия в Украине инновационных препаратов нужно использовать механизм трансферта технологий – мнение

Для расширения присутствия в Украине инновационных препаратов необходимо использовать механизм трансферта технологий, считает президент ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий.

"Локализация производства дает возможность вывести такие продукты на рынок Украины. У компании Roche были локализованные препараты, защищенные патентом. Есть и другой пример, когда АО "Фармак", благодаря трансферту технологии, начал производство инсулина компании Eli Lilly. Это был инновационный препарат. Проект развивается до сих пор у "Фармака" и считается очень успешным. Они продают инсулин на других рынках и от этого страна только выигрывает", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Багрий подчеркнул, что для реализации проектов трансфера технологий необходим "посыл" государства, что оно готово покупать эффективные инновационные препараты.

"Для того, чтобы появились оригинальные инновационные украинские продукты, нужно вкладывать средства в науку, в разработку, а это очень дорого. Трансферт технологий - это более оптимальный механизм, но сотрудничество с транснациональными корпорациями невозможно в ситуации, когда государство заявляет, что мы покупаем самое дешевое", - сказал он.



Полный текст интервью Багрия будет опубликовано на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".