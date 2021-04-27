Во "Львовской политехнике" создадут Международный инновационный центр Восточной Европы - Чернышов

На базе Научного парка Национального университета "Львовская политехника" будет создан Международный инновационный центр Восточной Европы, заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Создание Центра предусмотрено подписанным 27 апреля 2021 года Меморандумом о сотрудничестве между Министерством развития громад и территорий Украины и некоммерческой британской организацией "Всемирный форум умных городов" (WSCF). Стороны будут совместно работать над разработкой стратегического плана Smart City для городов Украины, сообщает пресс-служба министерства.

Развитие проекта умных городов и создание инновационной экосистемы в Украине с участием WSCF начнется со Львова.

Основной целью создания Центра является разработка стратегического плана "умного города", проведение исследований в области инноваций для целей устойчивого развития Украины, привлечения инвестиций и содействия развитию инновационной инфраструктуры страны.

Ожидается, что проект "умного города", созданный на базе "Львовской политехники", станет примером для других городов Украины. Главной идеей воплощения проекта является поиск стартапов, которые будут разрабатывать решения для Smart City. Целевая задача для стартапов - создание моделей, направленных на решение наиболее глобальных проблем городов.

"Минрегион сейчас активно работает над созданием инновационной инфраструктуры в регионах. Государственная стратегия регионального развития на 2021-2027 годы предусматривает, что одной из задач региональной политики является внедрение инновационных технологий в системе управления развитием городов на основе концепции Smart City. Цифровая трансформация регионов будет происходить с применением инструментов "умного" градостроительства, территориального планирования и построения инновационных экосистем", - отметил Чернышов.

Кроме того, благодаря участия в проекте транснациональных компаний и инвестиционных учреждений, Украина будет позиционироваться как центр инновационной экосистемы в Восточной Европе.

Британская некоммерческая организация Всемирный форум умных городов (WSCF) имеет значительный опыт работы в проектах "умных городов" и сейчас работает над несколькими такими проектами в странах Европейского Союза, США, Великобритании и Вьетнаме.

"Украина имеет огромный потенциал и может сыграть значительную роль в европейской экономике в ближайшее время. Молодость и высокое качество человеческих ресурсов является одним из самых больших преимуществ будущего Украины", - отметил президент WSCF Джевон Питер Чун.