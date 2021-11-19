Конкурс инновационных проектов "Мост Патона" должен обеспечить талантливым украинцам возможности для реализации внутри государства - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что конкурс инновационных проектов "Мост Патона" должен обеспечить талантливым украинцам возможности для реализации внутри государства.

"Под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля 19 ноября состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного конкурса научных, научно-технических разработок и инновационных проектов "МОСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что конкурс должен стать еще одним инструментом поддержки перспективной украинской молодежи и обеспечить талантливым украинцам возможности для реализации внутри государства.

Шмыгаль выразил уверенность, что международный конкурс "Мост Патона" сформирует творческое и активное поколение молодых ученых в разных сферах.

"И благодаря ему Украина войдет в топ мировых лидеров по научно-техническим разработкам и инновационному развитию", - добавил премьер.