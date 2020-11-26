Медицина

11:02 26.11.2020

Постачання другої партії ремдесивіру очікується в четвер - заступник міністра охорони здоров'я

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Постачання другої партії ремдесивіру очікується в четвер - заступник міністра охорони здоров'я

Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів із COVID-19 очікується в четвер, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час прес-брифінгу в Києві в четвер.

"Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії препарату "ремдесивір". Це друге постачання. Загалом для закупівлі передбачено 28,2 тис. флаконів. 14 тис. ми отримали майже два тижні тому, їх розподілено, поставлено до регіонів у медзаклади. Загалом плануємо пролікувати близько 5 тис. осіб", - сказала вона.

 

Теги: #ремдесивир #коронавірус #моз
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