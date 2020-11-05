ЕБА поддерживает законодательные инициативы по привлечению в Украину клиниспытаний вакцин от COVID-19 и препаратов для его лечения

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) поддерживает законодательные инициативы, которые позволят привлечь в Украину клинические испытания препаратов для лечения и вакцин от COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе ассоциации со ссылкой на подкомитет по клиническим исследованиям ЕБА, речь идет об изменениях в законодательство, которые позволят сократить госрегистрацию вакцин или других лекарственных средств для профилактики коронавирусной болезни.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №4314 о внесении изменений в некоторые законодательные акты для обеспечения профилактики COVID-19.

По оценке экспертов ЕБА, привлечение в Украину клинических исследований вакцин от COVID-19 позволило бы провести уже сейчас вакцинацию определенной части населения Украины против COVID-19.

Кроме того, сокращение сроков государственной регистрации вакцин от COVID-19 будет способствовать ускорению полномасштабного применения эффективных и безопасных вакцин.