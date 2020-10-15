Медицина

19:37 15.10.2020

Комитет здоровья нации поддержал законопроект о системе общественного здоровья и создание компетентного органа в сфере общественного здоровья

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Комитет здоровья нации поддержал законопроект о системе общественного здоровья и создание компетентного органа в сфере общественного здоровья

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект о системе общественного здоровья (№4142), предусматривающий создание и создание компетентного органа в сфере общественного здоровья.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в четверг.

Представляя законопроект, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что законопроект предусматривает построение единой вертикали общественного здоровья от национального до местного уровня, которая будет, в частности, способна быстро реагировать на наступление чрезвычайных событий в системе общественного здоровья, включая ответы на вспышки заболеваний, эпидемии и аварии различного происхождения.

Структура предлагаемой модели предусматривает создание на национальном уровне уполномоченный орган в сфере общественного здоровья.

"Он может создаваться как с так называемого нуля, так и на базе существующих структур, имеющих статус центрального органа исполнительной власти. Этот уполномоченный орган в сфере общественного здоровья подчинен Кабмину, а его деятельность направляется и координируется министром здравоохранения. Руководитель уполномоченного органа становится и выполняет полномочия главного государственного санитарного врача Украины", - сказал Ляшко.

По его словам, законопроект предусматривает, что на региональном уровне будут созданы территориальные управления уполномоченного органа, а руководитель территориального управления будет являться главным государственным санитарным врачом соответствующей административной территории.

Кроме того, законопроект предусматривает создание сети центров по контролю и профилактике заболеваний, которые будут образованы на базе лабораторных центров, а также региональных центров общественного здоровья, которые начали создаваться в рамках формирования системы общественного здоровья.

Центры контроля и профилактики заболеваний на региональном уровне будут подчиняться территориальному органу уполномоченного органа в сфере общественного здоровья.

Законопроект предусматривает, что Центр общественного здоровья сохранит свой функционал и экспертизу и войдет в новую систему как государственное учреждение.

Предполагается, что финансирование новой системы будет осуществляться за средства государственного бюджета, предусмотренные на расходы на государственные программы общественного здоровья, также дополнительно предусмотрена возможность привлечения средств местных бюджетов, предусмотренных на финансирование местных программ общественного здоровья.

Теги: #здоровье #комитет
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