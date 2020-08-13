Liki24 привлекли $5 млн от Horizon Capital для выхода на европейские рынки

Украинская платформа для поиска и доставки лекарств Liki24 привлекла $5 млн от Horizon Capital для расширения бизнеса на европейские рынки.

Как сообщила пресс-служба Horizon Capital в четверг, Liki24 также привлекли финансирование других инвесторов. Общий объем привлеченного финансирования составил $6 млн.

"Наша бизнес-модель доказала свою эффективность на рынке Украины - клиенты получили возможность заказывать лекарства по доступным ценам с доставкой. Этот раунд инвестирования поможет нам расширить команду, внедрить нашу успешную модель на польском рынке и профинансировать дальнейшую международную экспансию в то время, когда безопасная и быстрая доставка медикаментов является критической для благополучия общества", – прокомментировал генеральный директор и основатель Liki24 Антон Авринский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он также отметил, что значительный размер рынка и неиспользованный потенциал создают огромные возможности для Liki24. "Мы очень рады начать нашу глобальную экспансию с продвижением на рынок Польши, которая стартовала в прошлом месяце", - сказал Авринский.

"Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в дальнейший рост и развитие платформы", - отметила в свою очередь основатель и главный исполнительный директор компании Horizon Capital Елена Кошарная.

Horizon Capital является ведущей инвестиционной компанией в Украине и Молдове, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн. Компания является активным инвестором и поддерживает предпринимателей визионеров, которые трансформируют бизнес-среду в Украине и регионе.