Первая партия из 50 тыс. закупленных МЗУ респираторов ожидает распределения на складах ГП "Укрвакцина"

Первая партия из 50 тыс. респираторов класса защиты не ниже FFP2, закупленных госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), доставлена на склады ГП "Укрвакцина", ожидает на складах ГП "Укрвакцина" приказа Министерства здравоохранения о распределении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, эта партия была законтрактована 5 июня, стоимость закупки составила 27 грн за единицу, общая сумма закупки – 1,35 млн грн.

В МЗУ также сообщили, что информация о закупке второй партии респираторов с необходимыми характеристиками (1183810 штук) уже опубликована в системе ProZorro.

Средняя цена второй партии ожидается на уровне 26 грн за единицу товара, ожидаемая сумма этой закупки составит 30,779 млн грн.

Всего МЗУ планирует сэкономить на закупке респираторов до 74% бюджетных средств – около 91 млн грн.

По информации МЗУ, в настоящее время госпредприятие также законтрактовало 3 млн медицинских масок на общую сумму 8,4 млн грн и согласовывает закупку еще 3,647 млн масок на 9,482 млн грн.

Цена масок составит 2,8-2,8 грн за единицу.

На закупки медицинских масок МЗУ планирует сэкономить около 48 млн грн.

Кроме того, ГП МЗУ законтрактовало 14783 защитных щитков общей стоимостью 184 787 грн по цене 12,5 грн за единицу. Идет согласование закупки второй партии защитных товаров для глаз, а именно 14784 единиц. На закупке защитных товаров для глаз МЗУ сэкономило до 83% бюджетных средств.

МЗУ также проведет по упрощенной процедуре в системе ProZorro допороговые закупки 4793880 пар перчаток из нитрила. Ожидаемая цена – 3,6 грн за пару.

Эти закупки осуществляются по поручению Минздрава по закупке средств индивидуальной защиты за счет специального фонда борьбы с COVID-19 Государственного бюджета Украины для формирования трехмесячного запаса медицинских товаров в больницах первой волны.

Сейчас идет согласование с Минздравом таких позиций к закупке как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), костюмы защитные и халаты защитные.

Что касается ИВЛ, ГП МЗУ провело комплексную оценку рынка и проанализировало, совместно с поставщиками, медико-технические требования, в том числе на предмет антиконкурентных требований. Сейчас техническое задание находится на согласовании в Минздраве.

Что касается закупки костюмов защитных и халатов защитных, ГП МЗУ, выполняя распоряжение Минздрава, провело информационный анализ рынка и предоставило соответствующую информацию Минздрава для формирования технических, качественных и других характеристик предмета закупки.

Таким образом, ГП МЗУ продолжает проводить закупки средств индивидуальной защиты, с целью скорейшего обеспечения такими товарами медиков. Мы не отступаем от стандартов прозрачности, добросовестной конкуренции и объективности, и стремимся обеспечить эффективное использование бюджетных средств.