Медицина

13:39 30.06.2020

Первая партия из 50 тыс. закупленных МЗУ респираторов ожидает распределения на складах ГП "Укрвакцина"

2 мин читать
Первая партия из 50 тыс. закупленных МЗУ респираторов ожидает распределения на складах ГП "Укрвакцина"

Первая партия из 50 тыс. респираторов класса защиты не ниже FFP2, закупленных госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), доставлена на склады ГП "Укрвакцина", ожидает на складах ГП "Укрвакцина" приказа Министерства здравоохранения о распределении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, эта партия была законтрактована 5 июня, стоимость закупки составила 27 грн за единицу, общая сумма закупки – 1,35 млн грн.

В МЗУ также сообщили, что информация о закупке второй партии респираторов с необходимыми характеристиками (1183810 штук) уже опубликована в системе ProZorro.

Средняя цена второй партии ожидается на уровне 26 грн за единицу товара, ожидаемая сумма этой закупки составит 30,779 млн грн.

Всего МЗУ планирует сэкономить на закупке респираторов до 74% бюджетных средств – около 91 млн грн.

По информации МЗУ, в настоящее время госпредприятие также законтрактовало 3 млн медицинских масок на общую сумму 8,4 млн грн и согласовывает закупку еще 3,647 млн масок на 9,482 млн грн.

Цена масок составит 2,8-2,8 грн за единицу.

На закупки медицинских масок МЗУ планирует сэкономить около 48 млн грн.

Кроме того, ГП МЗУ законтрактовало 14783 защитных щитков общей стоимостью 184 787 грн по цене 12,5 грн за единицу. Идет согласование закупки второй партии защитных товаров для глаз, а именно 14784 единиц. На закупке защитных товаров для глаз МЗУ сэкономило до 83% бюджетных средств.

МЗУ также проведет по упрощенной процедуре в системе ProZorro допороговые закупки 4793880 пар перчаток из нитрила. Ожидаемая цена – 3,6 грн за пару.

Эти закупки осуществляются по поручению Минздрава по закупке средств индивидуальной защиты за счет специального фонда борьбы с COVID-19 Государственного бюджета Украины для формирования трехмесячного запаса медицинских товаров в больницах первой волны.

Сейчас идет согласование с Минздравом таких позиций к закупке как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), костюмы защитные и халаты защитные.

Что касается ИВЛ, ГП МЗУ провело комплексную оценку рынка и проанализировало, совместно с поставщиками, медико-технические требования, в том числе на предмет антиконкурентных требований. Сейчас техническое задание находится на согласовании в Минздраве.

Что касается закупки костюмов защитных и халатов защитных, ГП МЗУ, выполняя распоряжение Минздрава, провело информационный анализ рынка и предоставило соответствующую информацию Минздрава для формирования технических, качественных и других характеристик предмета закупки.

Таким образом, ГП МЗУ продолжает проводить закупки средств индивидуальной защиты, с целью скорейшего обеспечения такими товарами медиков. Мы не отступаем от стандартов прозрачности, добросовестной конкуренции и объективности, и стремимся обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

Теги: #коронавирус #сиз #закупки #мзу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 30.06.2020
Страны Вышеградской группы предоставят Украине EUR125 тыс для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях

Страны Вышеградской группы предоставят Украине EUR125 тыс для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях

14:57 30.06.2020
ВОЗ направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19

ВОЗ направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19

13:20 30.06.2020
Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне эпидемии Covid-19

Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне эпидемии Covid-19

11:54 30.06.2020
В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

11:53 30.06.2020
Украина получила помощь от МАГАТЭ для борьбы с Covid-19 – МИД

Украина получила помощь от МАГАТЭ для борьбы с Covid-19 – МИД

11:49 30.06.2020
ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

10:30 30.06.2020
Глава Airbnb прогнозирует глобальные изменения в туризме из-за пандемии COVID-19

Глава Airbnb прогнозирует глобальные изменения в туризме из-за пандемии COVID-19

10:15 30.06.2020
Степанов: есть ограничения на поездки украинцев в ЕС в связи с высокой заболеваемостью

Степанов: есть ограничения на поездки украинцев в ЕС в связи с высокой заболеваемостью

10:08 30.06.2020
В Украине количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в два раза – Степанов

В Украине количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в два раза – Степанов

10:07 30.06.2020
В Украине за сутки снизилось количество болеющих Covid-19 в трех областях, еще в пяти не изменилось, в остальных увеличилось – СНБО

В Украине за сутки снизилось количество болеющих Covid-19 в трех областях, еще в пяти не изменилось, в остальных увеличилось – СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию

ПМГ в рамках медреформы позволят актуализировать вопрос соблюдения стандартов и качества медуслуг

Порядок предоставления паллиативной помощи будет обнародован в пятницу

Планируя лечение за рубежом пациенты должны учитывать актуальную ситуацию с эпидемией COVID-19 - УАМТ

Доступ к вакцине от COVID-19 получат все члены ЕС или ЕАСТ, пожелавшие участвовать в этой инициативе – "АстраЗенека"

НСЗУ отслеживает уровень загрузки определенных для лечения пациентов с COVID-19 больниц первой волны

Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом "Дия"

Минздрав расширил перечень лексредств для лечения пациентов с COVID-19

Из Харьковского диспансера радиационной защиты, начавшего принимать больных с COVID-19, увольняется персонал

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА