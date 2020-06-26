Медицина

10:14 26.06.2020

Порядок предоставления паллиативной помощи будет обнародован в пятницу

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Порядок предоставления паллиативной помощи будет обнародован в пятницу

Приказ Министерства здравоохранения о паллиативной помощи согласован и будет обнародован 26 июня, сообщила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Сегодня выйдет согласованный приказ о паллиативной помощи. Он предусматривает ряд важных положений, то есть порядок предоставления паллиативной помощи, основные задания и принципы, организацию предоставления паллиативной помощи не только взрослым, а и детям. Есть много разных приложений к документу, которые предусматривает план наблюдения за пациентом, критерии определения пациента, который нуждается в такой помощи",- сказала она.

Теги: #паллиативная #садовяк #рак
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