Медицина

10:52 05.08.2020

Украина выстраивает европейскую модель паллиативной помощи – НСЗУ

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Украина выстраивает европейскую модель паллиативной помощи – НСЗУ

Украина выстраивает европейскую модель паллиативной помощи, которая включает в себя семейного врача, мобильную службу и стационарную помощь в хосписе.

Как сообщила на брифинге в среду и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан, в настоящее время, по оценке Украинского центра общественных данных, в паллиативной помощи в Украине нуждаются более 320 пациентов.

"Мы строим европейскую модель паллиативной медицинской помощи. Согласно этой модели, пациенты с ограниченным прогнозом продолжительности жизни не обязательно должны быть в больнице, они могут получать паллиативную помощь у себя дома или в другом месте пребывания. Стационар нужен в большинстве случаев при необходимости корректирующей поддерживающей терапии в течение 7-14 дней. После этого пациент по желанию может вернуться домой под наблюдение и патронаж мобильной паллиативной службы", - сказала она.

Мовчан сообщила, что на предоставление паллиативной помощи в 2020 году НСЗУ законтрактовала 485 медучреждений, из них 431 медучреждения законтрактованы на предоставление паллиативной помощи пациентам в стационарных условиях, 203 медучреждения - на предоставление мобильной паллиативной помощи.

В апреле-июле НСЗУ выплатила этим медучреждениям почти 200 млн грн, в том числе 121 млн грн за предоставление стационарной паллиативной помощи, 74 млн грн - за предоставление мобильной паллиативной помощи.

В рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) пациент получает безвозмездно лечение симптомов заболевания, эффективное обезболивание, респираторную (дыхание) и нутритивную (медицинское питание) поддержку, психологическую помощь, а также обучение членов семьи или опекунов особенностям ухода за пациентом.

Мовчан также сообщила, что в 2020 году услуги по паллиативной помощи были очень востребованными, поэтому НСЗУ предлагает повысить тариф на предоставление таких услуг для развития этого направления.

В частности, НСЗУ предлагает в 2021 году увеличить тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи в четыре раза - с 8 тыс. грн до 33 тыс. грн, и в 3,5 раза увеличить тариф на предоставление мобильной паллиативной помощи - с 10 тыс. грн до 35 тыс. грн.

Мовчан напомнила, что для реализации всех предложений НСЗУ по финансированию системы здравоохранения необходимо повысить бюджет ПМГ на 2021 год до 255 млрд грн.

Теги: #нсзу #паллиативная
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