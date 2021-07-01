Медицина

11:54 01.07.2021

Минздрав намерен ускорить создание центров реабилитации и паллиативной помощи детям

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Минздрав намерен ускорить создание центров реабилитации и паллиативной помощи детям

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект приказа, которым предлагается дополнить перечень медучреждений, утвержденный приказом от 28 октября 2002 года № 385, центрами реабилитации и паллиативной помощи детям.

Согласно тексту документа, реализация таких планов позволит ускорить создание центров медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям на базе домов ребенка. Это улучшит доступ к качественной медицинской помощи, расширит спектр медицинских услуг.

Как сообщалось, в августе 2019 года вступило в силу положение Кабинета министров, согласно которому дома ребенка по всей стране должны быть трансформированы в центры реабилитации и паллиативной помощи детям. Предполагалось, что в таких центрах дети смогут проходить физическую, медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию и коррекцию, получать паллиативную помощь, а оплачивать услуги будет Национальная служба здоровья Украины.

В настоящее время в сфере управления Минздрава находятся 38 домов ребенка.

Теги: #дети #паллиативная #помощь #медучреждения
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