Медицина

10:25 16.06.2020

Минздрав намерен обеспечить поставки лекарств за средства бюджета-2020 до конца бюджетного периода

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Минздрав намерен обеспечить поставки лекарств за средства бюджета-2020 до конца бюджетного периода

Министерство здравоохранения Украины намерено обеспечить поставки лекарственных средств за бюджет-2020 до конца бюджетного периода, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За последнее время Минздрав под руководством Степанова сократил дебиторскую задолженность международных поставщиков на 17%, для этого мы приняли необходимые меры и разблокировали все поставки. Издано более 155 приказов о распределении лексредств, которые поступают в регионы, на общую сумму 1,1 млрд грн. Мы запустили закупки за средства 2020 года и делаем все, чтобы поставки были осуществлены на протяжении этого бюджетного периода", - сказала она.

"Отдельного внимания требует информация о начале закупок за средства 2020 года и мы уже получили размещение на площадке ProZorro ГП "Медицинские закупки Украины" двух тендерных направлений – детская и взрослая онкология", - добавила замминистра.

По словам Шаталовой, Минздрав намерен также обнародовать информацию об остатке лексредств и медизделий по регионам. "Минздрав провел дополнительный анализ, свел по всем регионам все фактические остатки лексредств и медизделий, и эту дополнительную инфографику мы на днях опубликуем на сайте министерства… Например, некоторые лекарства только сейчас начинают поступать, несмотря на то, что были предоплачены еще два года назад", - сказала она.

Теги: #бюджет #минздрав #закупки
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