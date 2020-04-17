Медицина

13:11 17.04.2020

Фармкомпания "Микрохим" планирует до конца года наладить производство генерика для борьбы с COVID-19

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Фармкомпания "Микрохим" планирует до конца года наладить производство генерика для борьбы с COVID-19

Фармацевтическая компания "Микрохим" (Рубежное Луганской области) готова до конца года наладить производство генерического противовирусного препарата для борьбы с COVID-19.

Об этом гендиректор "Микрохим" Игорь Погромский сообщил в интервью изданию "Урядовый курьер".

"Сейчас ключевой момент: мы транспортируем субстанцию. В ближайшее время подвергнем ее всестороннему аналитическому контролю, разработаем лекарственную форму и наладим и проведем клинические испытания на биоэквивалентность. Впереди очень много работы. Профессиональной работы, которую мы умеем выполнять, но она имеет сроки и ограничения. Однако ситуация такова, что, несмотря на карантин, мы готовы работать, чтобы уже в этом году обеспечить страну отечественным препаратом. Уверен, что среди национальных производителей мы его разработаем первыми",- рассказал он, добавив, что речь идет о производстве генерика avigan.

По словам Погромского, "препарат разработан в Японии против нескольких вирусов гриппа в 2014 году, в 2015-м он прошел третью фазу клинических испытаний в США. И так сложилось, что его испытали во время эпидемии в Ухане, а позже допустили к экспериментальному применению в Италии против COVID-19. Кстати, уже стало известно, что более 30 стран обратились к Японии с просьбой предоставить им этот препарат для борьбы с коронавирусом. Япония предоставила его Украине для продолжения клинических испытаний с участием больных короновирусной болезнью".

Гендиректор подчеркнул, что цена генерического препарата украинского производства будет гораздо ниже цены оригинала. К тому же в условиях мирового ажиотажа сложно говорить об оптовых поставках оригинальных препаратов в Украину. Поэтому, по мнению Погромского, необходимо наладить отечественное производство.

ООО "Научно-производственная фирма "Микрохим" основана в 1991 году занимается производством лексредств "полного цикла" от субстанций до готовых лекарственных форм (назальные и сублингвальные спреи, таблетки кишечнорастворимые, пролонгированного действия и проч.)

Чистая прибыль компании в 2018 году составила 31,382 млн грн.

Согласно данным госреестра конечными бенефициарными владельцами фирмы являются Владимир Тимко и Юрий Каршин. Совладельцами являются Игорь Погромский, Сергей Галстян и Илья Адамчук.

Теги: #коронавирус #лекарство #фармкомпания #микрохим
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