ГП МЗУ сэкономило около 40% бюджетных средств при закупке 90 тыс. костюмов биозащиты для борьбы с COVID-19

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупит 90 тыс. костюмов биологической защиты для борьбы COVID-19 с экономией до 40% бюджетных средств.

Как сообщило ГП на своей странице в сети Facebook, договор на закупку 90 тыс. костюмов биологической защиты/комбинезонов заключен во вторник. Закупка осуществляется за средства Резервного фонда Государственного бюджета для предотвращения распространения COVID-19.

Определенная Минздравом ориентировочная стоимость закупки составляла около 35,7 млн грн или 396 грн за штуку, однако МЗУ нашло возможность закупить защитные костюмы за 22 млн грн (245 грн за штуку).

Таким образом экономия составит 13,7 млн грн, или 40% выделенных бюджетных средств.

МЗУ сообщило, что победитель тендера – украинский производитель, готов запустить производство товара только договор вступит в силу.

"Это зависит от предоставления согласия на соответствующее значительное обязательства со стороны Минздрава", - отмечает МЗУ.

По оценкам МЗУ, эта закупка, согласно данным об остатках в больницах первой волны, обеспечит ориентировочно 20% необходимости в костюмах биозащиты, которые необходимы сегодня для учреждений здравоохранения для помощи пациентам с COVID-19.