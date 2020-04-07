Медицина

18:06 07.04.2020

Степанов: рано говорить, когда закончится карантин

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Степанов: рано говорить, когда закончится карантин

Украина находится на пороге пика распространения коронавируса, говорить, когда закончится карантин, пока рано, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для предоставления им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах",- сказал он в видеообращении во вторник.

При этом Степанов призвал соблюдать карантин, поблагодарил бизнес и волонтеров за поддержку.

"Президент, правительство и вся система здравоохранения работают над тем, чтобы замедлить распространение коронавируса. К решению проблемы привлечены все государственные учреждения. Активную позицию занимают бизнес и волонтеры",- сказал он.

Теги: #коронавірус #степанов #моз
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