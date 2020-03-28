Медицина

19:05 28.03.2020

Рада хочет предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом - Кравчук

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Рада хочет предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом - Кравчук

Одним из законопроектов, которые депутаты хотят рассмотреть на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады станет инициатива предоставить отечественным медикам применять для лечения коронавируса препараты, которые не предназначены для борьбы с гриппом, но показали свою эффективность в противодействии COVID-19, заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Один из законопроектов касается так называемых лекарств off label. Мы много читаем об этом в медиа: в Италии, Испании и других странах применяются лекарства, которые не должны были бы применяться против гриппа, но они дают позитивный результат (в борьбе с коронавирусом - ИФ). Поэтому мы хотим дать возможность украинским медикам использовать эти препараты, если пациент или его родные не против", - заявила Кравчук в субботу в эфире телеканала "Украина 24".

Теги: #лекарства #коронавирус #законопроект #слуга_народа
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