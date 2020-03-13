Медицина

17:35 13.03.2020

ФССУ: в условиях карантина действует особый порядок выдачи больничных

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ФССУ: в условиях карантина действует особый порядок выдачи больничных

В условиях карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности, который предусмотрен разделом №5 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Согласно сообщению, получить больничный в связи с отстранением от работы во время карантина могут лица, работа которых связана с обслуживанием населения, если эти лица были в контакте с инфекционными больными или являются бактерионосителями и в случае невозможности осуществления временного перевода этих лиц с их согласия на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней.

Больничный выдается инфекционистом или лечащим врачом согласно заключению врача-эпидемиолога.

В ФССУ отмечают, что если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, пособие по временной нетрудоспособности финансируется фондом.

Теги: #больничный #фссу
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