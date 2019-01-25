Медицина

15:59 25.01.2019

Электронный больничный может появиться в середине 2019г – Ковтонюк

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Электронный больничный может появиться в середине 2019г – Ковтонюк

Электронный больничный может быть запущен в середине 2019 года, прогнозирует заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Электронные больничные мы планируем внедрить уже в середине года. Сразу скажу, что проект очень сложный и в нем задействовано несколько министерств", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Ковтонюк пояснил, что "больничный - документ, который ходит между несколькими инстанциями - работодателем, медицинским учреждением и Фондом социального страхования, который подчиняется Министерству социальной политики".

"Сегодня все стороны достаточно быстро работают над внедрением электронного листа нетрудоспособности. Динамика положительная ", - сказал он.

Он также сообщил, что Минздрав и Минсоцполитики работают над упрощением процедуры выдачи "коротких" (краткосрочных - ИФ) листов нетрудоспособности.

Вместе с тем П.Ковтонюк сообщил, что Минздрав "сделал все, что мог", чтобы обеспечить возможность получения бумажных листов нетрудоспособности частными клиниками, однако проблема выделения им этих бланков не была решена.

"Бланки больничных листов идут на область или город, где распределяются между учреждениями в ручном режиме. Это делает конкретный чиновник, который принимает решение, кому дать, а кому нет. Мы обязали выдавать бланки больничных всем заведениям, независимо от формы собственности, порядок выдачи тоже есть. Но все равно, решение принимает конкретный чиновник на местах", - сказал он.

Как сообщалось, правительство 28 ноября приняло решение о создании электронного реестра больничных листов, а положение о реестре должно быть сформировано до 1 февраля 2019 года.

В Минздраве создана рабочая группа, которая должна согласовать все детали работы системы. Электронный реестр будет действовать на базе Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Ежегодно в Украине выдается около 5,5 млн больничных.


Полный текст интервью с П.Ковтонюком опубликовано на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #больничный #медреформа #минздрав #ковтонюк
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