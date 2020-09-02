Финансирование реабилитации 35 тыс. работников и 12 тыс. человек с инвалидностью остановилось из-за карантинных ограничений – ФССУ

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) планировал профинансировать курс лечения на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных заведений после перенесенных тяжелых заболеваний и травм для более 35 тыс. работников, а также санаторно-курортное лечение для 12 тыс. лиц с инвалидностью, пострадавших на производстве, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, в связи с изменениями, внесенными законом №553, с апреля 2020 ФССУ приостановил финансирование и сможет восстановить направление на реабилитацию и санаторно-курортное лечение только после окончания карантина или внесения изменений в законодательство о снятии ограничений.

С начала 2020 года до момента вступления в силу закона фонд обеспечил реабилитационным лечением 6,7 тыс. застрахованных лиц, санаторно-курортным лечением - 731 человека с инвалидностью.