Медицина

14:27 02.07.2019

При нарушении порядка оплаты больничных работодатели обязаны возместить ущерб страховщику

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При нарушении порядка оплаты больничных работодатели обязаны возместить ущерб страховщику

В случае предоставления недостоверных сведений, использования работодателем средств Фонда социального страхования Украины с нарушением установленного порядка работодатель добровольно или на основании решения суда должен возместить страховщику причиненный ущерб, сообщила пресс-служба ФССУ.

Согласно сообщению, работодатели возмещают фонду в полном объеме неправомерно израсходованную сумму страховых средств и / или стоимость предоставленных социальных услуг и уплачивают штраф в размере 50% такой суммы. Кроме того, за несвоевременный возврат или возврат не в полном объеме страховых средств на страхователей и других получателей средств налагается штраф в размере 10% этих средств. Также на суммы несвоевременно возвращенных или возвращенных не в полном объеме страховых средств и штрафных санкций начисляется пеня в размере 0,1% указанных сумм средств, рассчитанная за каждый день просрочки платежа.

В фонде отметили, что работодатель также несет ответственность за предоставление недостоверных сведений об использовании средств фонда и ущерб, причиненный застрахованным лицам или ФССУ, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, определенных законодательством.

Среди ошибок при оплате листов нетрудоспособности наиболее распространенной является чрезмерное начисление материального обеспечения, в связи с чем возникает переплата материального обеспечения за счет средств фонда. Кроме того, работодатели часто предоставляют материальное обеспечение застрахованным лицам в связи с заболеванием или травмой, произошедшими вследствие алкогольного опьянения, и назначают пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам на основании больничного, выданного (оформленного) с нарушением установленного порядка, что также является нарушением.

Среди наиболее распространенных ошибок работодателей также указание сокращенного названия предприятия и отсутствие его адреса; не подчеркивание слова "первичный" или "продолжение" и причины нетрудоспособности; не указание режима (стационарный, амбулаторный и т.п.); исправление в листке нетрудоспособности, не заверенное подписью врача или печатью учреждения здравоохранения "Для листов нетрудоспособности"; при временной нетрудоспособности свыше 10 дней не заверение больничного подписью завотделением.

Теги: #страхование #больничный #ущерб #фссу
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