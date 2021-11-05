Фонд соцстрахования не будет выплачивать больничные работникам, отстраненным из-за отказа вакцинироваться

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) не будет предоставлять помощь по больничным листкам работникам, отстраненным от работы из-за их отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против COVID-19, сообщает пресс-служба Фонда.

ФССУ уточняет, что выплаты не будут осуществляться за дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей.