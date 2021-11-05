События

14:35 05.11.2021

Фонд соцстрахования не будет выплачивать больничные работникам, отстраненным из-за отказа вакцинироваться

1 мин читать
Фонд соцстрахования не будет выплачивать больничные работникам, отстраненным из-за отказа вакцинироваться

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) не будет предоставлять помощь по больничным листкам работникам, отстраненным от работы из-за их отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против COVID-19, сообщает пресс-служба Фонда.

ФССУ уточняет, что выплаты не будут осуществляться за дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей.

Теги: #коронавирус #больничные #фссу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 05.11.2021
Исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не является отменой безвиза и касается только путешествий – МИД

Исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не является отменой безвиза и касается только путешествий – МИД

14:11 05.11.2021
Pfizer сообщила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID-19 в капсулах

Pfizer сообщила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID-19 в капсулах

13:59 05.11.2021
Народным депутатам не будут бесплатно делать тесты на выявление COVID-19 - Корниенко

Народным депутатам не будут бесплатно делать тесты на выявление COVID-19 - Корниенко

12:39 05.11.2021
Послы ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран

Послы ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран

12:27 05.11.2021
Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - министр Ляшко

Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - министр Ляшко

12:02 05.11.2021
Кулеба: После исключения Украины из "зеленого списка" тотального закрытия границ ЕС не будет

Кулеба: После исключения Украины из "зеленого списка" тотального закрытия границ ЕС не будет

11:29 05.11.2021
Сотрудники будут обжаловать в судах обязывающие их вакцинироваться от COVID-19 приказы работодателей – юрист

Сотрудники будут обжаловать в судах обязывающие их вакцинироваться от COVID-19 приказы работодателей – юрист

09:59 05.11.2021
Минздрав в течение недели добавил для пациентов с COVID-19 еще 857 коек в 5-ти больницах – Ляшко

Минздрав в течение недели добавил для пациентов с COVID-19 еще 857 коек в 5-ти больницах – Ляшко

08:17 05.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 13 281 человек, 696 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 13 281 человек, 696 умерло

08:17 04.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 464 человека, 699 умерло – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 464 человека, 699 умерло – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не является отменой безвиза и касается только путешествий – МИД

В Польше утверждают, что белорусский военный на границе пытался выстрелить в польских военнослужащих

СБУ разоблачила украинские колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

Послы ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран

Кулеба: После исключения Украины из "зеленого списка" тотального закрытия границ ЕС не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия продолжает шантажировать и использовать газ как оружие в международных отношениях – Кулеба

На следующей сессии ПАСЕ рассмотрят вопрос экологической безопасности в оккупированном Крыму

В харьковский экопарк передали волков, которых зооконтрабандисты пытались вывезти в Непал

Саакашвили призвал рассредоточить места проведения протестных акций в Грузии

В Польше утверждают, что белорусский военный на границе пытался выстрелить в польских военнослужащих

СБУ разоблачила украинские колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

Рада ввела электронную регистрацию места проживания

Верховный суд Нидерландов передал дело о выплате Россией $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа в суд Амстердама для повторного рассмотрения

Киевские правоохранители провели обыски в теневом офисе подрядных компаний, причастных к строительству Подольского моста

ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА