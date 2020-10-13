Медицина

15:22 13.10.2020

ФССУ профинансировал 3,2 млн грн больничных для медиков с COVID-19

1 мин читать
ФССУ профинансировал 3,2 млн грн больничных для медиков с COVID-19

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил 3,2 млн грн на выплату больничных медикам, заболевших COVID-19, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, выплаты получили почти 600 медработников за 10 тыс. дней больничных.

За время лечения острого профессионального заболевания COVID-19 медицинским и другим работникам, которые заразились при исполнении должностных обязанностей, ФССУ компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

Теги: #медики #коронавирус #страхование #фссу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 13.10.2020
До 90% мест в реанимациях в Париже могут быть заняты к концу месяца

До 90% мест в реанимациях в Париже могут быть заняты к концу месяца

16:32 13.10.2020
За минувшие сутки Covid-19 заболело рекордное количество жителей Киевской области – глава обладминистрации

За минувшие сутки Covid-19 заболело рекордное количество жителей Киевской области – глава обладминистрации

15:34 13.10.2020
"Голос" предлагает передать президентские резиденции под госпитали для больных COVID-19

"Голос" предлагает передать президентские резиденции под госпитали для больных COVID-19

14:27 13.10.2020
"Нова Пошта" создала собственную эпидемиологическую службу

"Нова Пошта" создала собственную эпидемиологическую службу

12:55 13.10.2020
В Киеве для больных коронавирусом развернули более 2,7 тыс. коек – Кличко

В Киеве для больных коронавирусом развернули более 2,7 тыс. коек – Кличко

11:33 13.10.2020
В ЦИК пояснили особенности голосования при симптомах простуды или на самоизоляции

В ЦИК пояснили особенности голосования при симптомах простуды или на самоизоляции

11:04 13.10.2020
В ВСУ за сутки у 95 человек выявили COVID-19

В ВСУ за сутки у 95 человек выявили COVID-19

10:36 13.10.2020
Степанов: в Украине по всем средствам индивидуальной защиты двухмесячный запас

Степанов: в Украине по всем средствам индивидуальной защиты двухмесячный запас

09:26 13.10.2020
В Украине за сутки 5 133 заболевших COVID-19, 2 152 выздоровели, 107 больных скончались

В Украине за сутки 5 133 заболевших COVID-19, 2 152 выздоровели, 107 больных скончались

08:24 13.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,8 млн, число жертв - 1 млн 80 тысяч

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,8 млн, число жертв - 1 млн 80 тысяч

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

Медицинская сеть "Оксфорд Медикал" приобретает клинику репродукции ilaya

Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

Кабмин исключил UNICEF из перечня международных организаций для медзакупок за бюджет 2020 года

ПОСЛЕДНЕЕ

KAN Development открыл "Центр коррекции речи А +" в Киеве

Зеленский подписал закон, который регулирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами

Страховщики разработали концепцию развития медицинского страхования

Правительство Украины внедрит коэффициенты при расчете стоимости услуг, связанных с лечением COVID-19

Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

Правительство Украины разрешило закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19

Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

Минздрав заинтересован в росте числа производителей медицинского кислорода и против использования технического в лечении пациентов - министр

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА