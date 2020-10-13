ФССУ профинансировал 3,2 млн грн больничных для медиков с COVID-19

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил 3,2 млн грн на выплату больничных медикам, заболевших COVID-19, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, выплаты получили почти 600 медработников за 10 тыс. дней больничных.

За время лечения острого профессионального заболевания COVID-19 медицинским и другим работникам, которые заразились при исполнении должностных обязанностей, ФССУ компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.