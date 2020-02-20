Медицина

12:56 20.02.2020

Опасения заразиться новым китайским коронавирусом в Украине безосновательны – нардеп Радуцкий

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Опасения заразиться новым китайским коронавирусом в Украине безосновательны – нардеп Радуцкий

 Жителям пгт Новые Санжары Полтавской области не стоит опасаться заражения новым китайским коронавирусом, утверждает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Все опасения… безосновательны", - сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Глава комитета подчеркнул, что среди прибывших из Китая "нет больных людей". По его словам, это люди, которые находятся даже не на карантине, а на обсервации.

"Они будут под наблюдением (медиков – ИФ), и если, не дай Бог, у кого-то появятся симптомы простуды, даже не коронавируса, то они будут перенаправлены в инфекционное специализированное отделение, которое готово для принятия таких больных", - сказал он.

По словам Радуцкого, весь персонал санатория все 14 дней не будет иметь возможность покинуть территорию учреждения. Глава комитета подчеркнул, что обслуживающий персонал санатория или не будет иметь контакта с находящимися в обсервации, а "тот, кто будет (контактировать – ИФ), тот не будет покидать территорию".

Он отметил, что это же касается и бойцов Национальной гвардии, и сотрудников Национальной полиции. "Эти люди тоже согласились, что они 14 дней находятся там… Они будут иметь возможность и отдохнуть, и работать", - отметил Радуцкий.

Глава комитета подчеркнул, что все, что необходимо для защиты – есть, в том числе современные защитные костюмы.

По словам Радуцкого, в санатории постоянно будет находиться санитарно-эпидемиологическая служба. Он также напомнил, что у Украины есть тесты для выявления коронавируса.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.). Там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Теги: #коронавирус #радуцкий
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