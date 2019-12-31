С 1 января 2020 года вступят в силу квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу и к интервенционному кардиологу

С 1 января 2020 года вступят в силу квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу.

Как сообщалось, в декабре Министерство здравоохранения Украины утвердило изменения в Справочник квалификационных характеристик профессий работников

Согласно сообщению, теперь появятся новые специальности – "врач-кардиолог интервенционный", "врач-кардиолог-электрофизиолог", "врач-кардиолог детский" и "врач-ревматолог детский". Кроме того меняются квалификационные требования к врачу-кардиологу.

В министерстве отмечают, что ранее врачам для работы в реперфузионном центре необходимо было дополнительно получать специализацию по сосудистой хирургии или рентгенологии, а пересмотр требований и внедрение новых специальностей позволит ликвидировать юридическую неопределенность.

Такие изменения сократят время подготовки врача.