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14:14 06.07.2020

"Киевстар" и Украинская биржа благотворительности передали оборудование пяти детским онко- и кардиоотделениям

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"Киевстар" и Украинская биржа благотворительности передали оборудование пяти детским онко- и кардиоотделениям

Проект "Детская надежда" в рамках совместной инициативы мобильного оператора "Киевстар" и Международного благотворительного фонда "Украинская биржа благотворительности" (МБФ УББ) с марта по июль передал оборудование пяти детским онко- и кардиоотделениям, сообщила пресс-служба "Киевстара".

Согласно сообщению, медицинское оборудование передали в больницы во Львове, Одессе, Днепре и Киеве. В частности, в отделение интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных Института сердца передали два неонатальных устройства для фототерапии и обогрева. Отделение гематологии и интенсивной химиотерапии Западноукраинского специализированного детского медицинского центра получило ряд расходных материалов для инфузионных насосов. Педиатрическое отделения того же центра было обеспечено двумя мониторами пациента Heaco G3D и шприцевым инфузионным насосом с расходниками к нему. В Отделение функциональной диагностики Детской городской клинической больницы №3 Одессы приобрели детский кардиологический датчик. В педиатрическом отделении Городской детской клинической больницы №6 (Днепр) была установлена рабочая станция "Холтер ЭКГ" и два измерителя артериального давления с расходными материалами к ним.

Проект реализуется за счет средств, которые абоненты жертвуют с помощью SMS. Таким образом было собрано свыше 3,5 млн грн, а к инициативе уже присоединилось более 60 тыс. абонентов, уточняется в пресс-релизе.

Теги: #благотворительность #кардиология #онкология #дети #киевстар
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