Инвестиции

11:02 20.04.2021

"Эпицентр К" инвестировал 25 млн грн в оснащение и ремонт Нацинститута кардиологии им.Стражеско

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"Эпицентр К" инвестировал 25 млн грн в оснащение и ремонт Нацинститута кардиологии им.Стражеско

Группа компаний "Эпицентр К" передала Национальному институту кардиологии им. М.Стражеско пятую партию медицинского оборудования и мебели на 900 тыс. грн, всего в ремонт и переоснащение инвестировано 25 млн грн, сообщила пресс-служба группы.

Согласно сообщению, в апреле медучреждению были переданы реанимационные койки финской компании Lojer, медицинские шкафчики, мобильные коляски, манипуляционные столы, процедурные кушетки, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели.

Кроме того, "Эпицентр К" бесплатно передал институту почти 200 единиц медоборудования, 40 кислородных концентраторов, 15 комплектов для неинвазивной вентиляции легких и другое оборудование в рамках борьбы с коронавирусом, уточняет пресс-служба.

"Мы взяли на себя социальную миссию по полной реновации института им.Стражеско. Разрабатываем сейчас план развития и программу стратегического партнерства. За пять лет условия пребывания больных будут кардинально улучшены – планируем обновить все 310 койко-мест медицинского учреждения", – цитируется в сообщении совладелец группы "Эпицентр К" Александр Герега.

При этом уточняется, что в ближайшее время будут обновлены еще 30 койко-мест в отделениях реанимации и реабилитации, а также запланированы работы по утеплению фасада корпуса. За последние полгода в медучреждении обновлено 40 койко-мест.

Теги: #кардиология #стражеско #эпицентр #медоборудование #инвестиции
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