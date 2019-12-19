Антикоррупционный комитет Рады поддержал вводящий "положение Болар" законопроект

Комитент Верховной Рады по антикоррупционной политике поддержал законопроект №2429, вводящий, в частности, на фармацевтическом рынке Украины так называемое "положение Болар" (Bolar exception), которое позволяет отечественным фармкомпаниям подавать заявку на госрегистрацию генерического лекарственного средства до окончания срока действия патента на оригинальный препарат.

Как сообщил в "Фейсбук" один из сооавторов законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, такое решение члены антикоррупционного комитета приняли в среду.

Как сообщалось, ранее этот законопроект поддержал комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования. Вместе с тем член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция "Голос") заявила, что положения законопроекта относительно регулирования деятельности с целью взятия плазмы для фракционирования для производства препаратов крови на территории Украины дает неконкурентные преимущества отечественным компаниям. По ее словам, законопроект дает преференции группе компаний "Биофарма".

Вместе с тем ряд экспертов считает, что украинская правоприменительная практика может нивелировать положительные эффекты от введения на фармрынке "положения Болар".

Законопроект №2429 от 13 ноября 2019 года о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно устранения искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения предполагает сократить время вывода на рынок Украины генерических лекарственных средств, создать правовые условия для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения граждан Украины - участников международной операции по поддержанию мира и безопасности, устранить барьеры в развитии системы службы крови, создать благоприятные условия для ввоза отечественными фармацевтическими производителями на территорию Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, Андрей Клочко, Даниил Гетьманьцев, Лада Буллах, Максим Перебыйнис, Артем Дубнов, Оксана Дмитриева, Валерий Зуб, Сергей Гривко, Виктория Вагнер, Николай Стефанчук, Юрий Корявченков, Владимир Ватрас, Иван Калаур, Юрий Заславский, Дмитрий Любота, Сергей Бабак, Денис Герман, Галина Третьякова, Вячеслав Медянык, а также депутат от ОПЗЖ – Михаил Макаренко.