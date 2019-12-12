Медицина

13:53 12.12.2019

Гослекслужба в тестовом режиме запустила онлайн-сервис по выдаче лицензий для фармрынка

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Гослекслужба в тестовом режиме запустила онлайн-сервис по выдаче лицензий для фармрынка

Государственная служба Украины по лексредствам и контролю за наркотиками в тестовом режиме запустила онлайн-сервис по получению разрешительных документов, а именно о лицензировании деятельности по производству и импорту лекарственных средств, а также розничной и оптовой торговле.

Согласно сообщению на сайте службы, проект реализован совместно с Министерством цифровой трансформации и фондом "Восточная Европа" при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

В настоящее время в тестовом режиме доступны три онлайн-услуги по выдаче лицензии на осуществление деятельности по производству, импорту (кроме активных фармацевтических ингредиентов) и изготовлению лекарственных средств в условиях аптеки, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами.

С помощью онлайн-сервиса пользователи смогут подать заявление на получение лицензии на осуществление деятельности или аннулировать ее, создать или закрыть аптеку (аптечный склад), расширить или сузить вид деятельности и перечень лекарственных форм, внести изменения или дополнения в перечень лекарственных средств, а также изменить уполномоченное лицо, контрактных производителей и информацию о специалистах.

В Гослекслужбе отмечают, что сервис обеспечит сокращение материальных и временных издержек бизнеса на получение лицензии; уменьшение риска возникновения технических ошибок при заполнении заявления благодаря возможности онлайн-консультации с представителями Гослекслужбы еще на этапе подачи заявления; автоматическую фиксацию подачи заявления и документов, а также отслеживание статуса заявки онлайн, своевременное оповещение заявителя о принятых решений и возможность актуализировать данные 24/7; уменьшение коррупционной составляющей через полную прозрачность подачи заявления самостоятельно, без контакта с чиновником; сохранение в электронной форме копий всех документов, истории коммуникации и статистики относительно принятых и обработанных пакетов документов.

При этом формат подачи заявлений и сопроводительной документации будет доступным по выбору как онлайн, так и в бумажном виде.

Гослекслужба в ближайшее время планирует расширить услуги онлайн-системы, в частности разработку и внедрение перечня онлайн-услуг по выдаче заключений о качестве ввезенных в Украину лекарственных средств и соответствие медицинского иммунобиологического препарата требованиям государственных и международных стандартов.

Теги: #лекарства #фармрынок #лицензии
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