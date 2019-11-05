Проект госбюджета 2020 года предусматривает 113 млрд грн на здравоохранение

Кабинет министров Украины обнародовал проект госбюджета на 2020 год, согласно которому на здравоохранение заложено 113 млрд грн, что на 13% больше, чем в бюджете-2019.

Согласно проекту госбюджета, до 3,2 млрд грн (на 2,2 млрд грн по сравнению с предыдущим годом) увеличивается финансирование программы реимбурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств. Увеличиваются также средства на закупку лексредств и медизделий до 9,7 млрд грн (на 3,3 млрд грн в том же сравнении) и до 1,09 млрд грн (на 320 млн грн) - на лечение граждан за границей.

Кроме того, 1,9 млрд грн предусмотрено на развитие системы экстренной медпомощи, из них 900 млн грн – на закупку скорых и 1 млрд грн - на открытие отделений экстренной медпомощи.

Впервые по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" заложено 189,5 млн грн на услуги по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями, по иммунопрофилактике, по продвижению здоровья и коммуникационных кампаний, по социально-гигиеническому мониторингу, а также 37,619 млн грн - на профилактику неинфекционных заболеваний.

Отдельно бюджетом-2020 предусмотрены 207,9 млн грн на финансирование услуг по сопровождению и профилактики ВИЧ, что позволит расширить охват услугами до более 356 тыс. украинцев.

На программу медгарантий заложено 72 млрд грн, из них 19,1 млрд грн – на первичку.