Медицина

14:39 09.09.2019

Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

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Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

Украинские пациенты с пересаженными органами, их родные-доноры, медики и активисты совершат восхождение на Говерлу в рамках акции поддержки развития трансплантации в Украине.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в общественной организации "Всеукраинская платформа донорства iDonor", в восхождении примут участие 75 человек, из которых 31 пациентов с пересаженными органами, в том числе с пересаженными почками, печенью, сердцем и легкими.

Среди участников восхождения пациенты, которым провели трансплантацию в течение 2019 года, а также пациенты, которые живут с пересаженными органами более 10 лет.

В организации "Всеукраинская платформа донорства iDonor" напоминают, что в настоящее время 5000 украинцев ежегодно нуждаются в пересадке органов.

"Среди участников восхождения есть люди, которых спасла как родственная, так и трупная трансплантация. Большинство трупных трансплантаций проводили за рубежом, так как в Украине до сих пор система трупного донорства не введена законом", - подчеркивают в организации.

Как сообщалось, в мае 2018 года Верховная Рада приняла закон о посмертном донорстве (№2427). Документ вступил в силу 1 января 2019 года, тогда же утратил силу закон о трансплантации, который действовал ранее (№1007). В то же время часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать, поскольку не была создана информационная система трансплантации (ЕГИСТ). В связи с этим парламент предложил отсрочить до 2020 года начало действия закона, соответствующие изменения были приняты в начале 2019 года, когда парламент отсрочил введение в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, что позволило пролонгировать до 31 декабря 2019 года закон о трансплантации, который действовал ранее.

Таким образом, парламент разблокировал приостановленную в настоящее время трансплантацию органов из-за неготовности госреестров.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, в свою очередь, заявила, что программа трансплантации заработает до конца текущего года.

Теги: #горы #пациенты #трансплантология
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