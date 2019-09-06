Парламент должен принять закон о переговорной процедуре при госзакупках лекарств – эксперт

Парламент должен принять закон о переговорной процедуре, который позволит снизить стоимость оригинальных лекарственных средств при бюджетных закупках, считает директор благотворительного фонда "Капля крови", пациент с онкозаболеванием (хронический миелоидный лейкоз, ХМЛ) Иван Зеленский.

"Переговорная процедура - это тот механизм, при котором можно договориться с производителем о снижении цены. Насколько я знаю, законопроект о переговорной процедуре был почти готов, ждем от нашей новой Верховной Рады и нового парламентского комитета, что они это сделают. Это реально единственный инструмент, который позволит получить низкие цены на оригинальные препараты", - сказал он журналистам в четверг.

Как сообщалось, в течение нескольких лет участники фармрынка, в том числе иностранные фармкомпании, неоднократно заявляли о готовности предоставить Украине инструменты, обеспечивающие доступ к инновационным лекарствам, не снижая при этом уровня защиты прав интеллектуальной собственности. В числе таких инструментов - конфиденциальные переговорные процедуры, безоплатные товары, долгосрочные контракты и прямые договора.

При этом фармпроизводители подчеркивали, что Украина должна создать нормативную базу для применения переговорной процедуры, в частности в сфере бюджетных закупок.