Медицина

17:48 06.09.2019

Парламент должен принять закон о переговорной процедуре при госзакупках лекарств – эксперт

1 мин читать
Парламент должен принять закон о переговорной процедуре при госзакупках лекарств – эксперт

Парламент должен принять закон о переговорной процедуре, который позволит снизить стоимость оригинальных лекарственных средств при бюджетных закупках, считает директор благотворительного фонда "Капля крови", пациент с онкозаболеванием (хронический миелоидный лейкоз, ХМЛ) Иван Зеленский.

"Переговорная процедура - это тот механизм, при котором можно договориться с производителем о снижении цены. Насколько я знаю, законопроект о переговорной процедуре был почти готов, ждем от нашей новой Верховной Рады и нового парламентского комитета, что они это сделают. Это реально единственный инструмент, который позволит получить низкие цены на оригинальные препараты", - сказал он журналистам в четверг.

Как сообщалось, в течение нескольких лет участники фармрынка, в том числе иностранные фармкомпании, неоднократно заявляли о готовности предоставить Украине инструменты, обеспечивающие доступ к инновационным лекарствам, не снижая при этом уровня защиты прав интеллектуальной собственности. В числе таких инструментов - конфиденциальные переговорные процедуры, безоплатные товары, долгосрочные контракты и прямые договора.

При этом фармпроизводители подчеркивали, что Украина должна создать нормативную базу для применения переговорной процедуры, в частности в сфере бюджетных закупок.

Теги: #лекарства #бюджет #закупки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 06.09.2019
Проведение международными организациями тщательной экспертизы позволяет закупать качественные лекарства – эксперт

Проведение международными организациями тщательной экспертизы позволяет закупать качественные лекарства – эксперт

15:55 02.09.2019
Кабмин занимается проектом госбюджета-2020, чтобы до 15 сентября он поступил в Раду - Разумков

Кабмин занимается проектом госбюджета-2020, чтобы до 15 сентября он поступил в Раду - Разумков

16:59 28.08.2019
Минздрав инициирует отсрочку введения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств на год

Минздрав инициирует отсрочку введения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств на год

12:19 16.08.2019
Небанковские финучреждения в І полугодии увеличили уплату налога на прибыль более чем на треть

Небанковские финучреждения в І полугодии увеличили уплату налога на прибыль более чем на треть

11:53 16.08.2019
Минздрав увеличил количество бесплатных лекарств по программе реимбурсации

Минздрав увеличил количество бесплатных лекарств по программе реимбурсации

13:34 07.08.2019
Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение

Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение

13:08 03.08.2019
В "Слуге народа" ожидают, что будущий Кабмин до 15 сентября внесет в Раду проект госбюджета-2020

В "Слуге народа" ожидают, что будущий Кабмин до 15 сентября внесет в Раду проект госбюджета-2020

13:05 01.08.2019
Бюджет Беларуси в I полугодии исполнен с профицитом 3,3% ВВП

Бюджет Беларуси в I полугодии исполнен с профицитом 3,3% ВВП

17:53 31.07.2019
Аптеки должны подготовиться к введению 2Д-кодирования наравне с фармпроизводителями – мнения

Аптеки должны подготовиться к введению 2Д-кодирования наравне с фармпроизводителями – мнения

17:51 31.07.2019
Фармпроизводители готовятся к запуску системы 2Д-кодирования упаковок лекарств

Фармпроизводители готовятся к запуску системы 2Д-кодирования упаковок лекарств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

ГП "Медицинские закупки Украины" получили первый заказ через Электронные каталоги

Профильный комитета Рады попросит Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

Урегулирование зарплаты врачей административными методами убьет конкуренцию – экс-замглавы Минздрава

ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

Запуск медреформы на вторичном уровне будет с апреля - Скалецкая

Скалецкая отметила необходимость существования системы eHealth

Советник министра здравоохранения Чумак представит проект концепции фармполитики Украины

Скалецкая: в первую очередь мы должны отработать экстренную медпомощь и трансплантацию

Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

НСЗУ оприлюднила список безоплатних лабораторних досліджень для пацієнта в Україні

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА