НСЗУ предложила утвердить проекты требований к минимальному объему услуг по программе медгарантий

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) обнародовала на сайте для общественного обсуждения проекты требований к минимальному объему услуг по программе медицинских гарантий, которая в полном объеме заработает в 2020 году во исполнение закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Согласно сообщению на сайте НСЗУ, медицинские услуги по программе медгарантий будут предоставляться по девяти направлениям: амбулаторно-поликлиническая помощь; роды; неонатальная помощь (высокоспециализированная); острый мозговой инсульт; инфаркт миокарда; педиатрия; терапия; хирургия; детская хирургия.

По каждому из направлений предлагается утвердить требования относительно места проведения, оборудования и квалификации врача, а также услуг. В частности, в программу по направлению "амбулаторно-поликлиническая помощь" входят гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия.

Направление "роды" предусматривает: ведение нормальных родов; проведение вагинальных инструментальных родов (вакуум-экстракция, акушерские щипцы) в случае осложнений; проведение ургентного кесарева сечения; проведение планового кесарева сечения (в учреждениях II и III уровня); мониторинг состояния роженицы, плода, роженицы (в том числе лабораторные и инструментальные обследования при необходимости); обеспечение и проведение инфузионно-трансфузионной терапии в случае осложнений; обеспечение и проведение экстренной акушерской и неонатальной реанимации; обеспечение родов изделиями медицинского назначения, расходными материалами и медикаментами; применение стандартов снижение болевых ощущений в период родов; консультирование по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции; обеспечение проведения гистологического исследования (наличие договора).

По направлению "неонатальная помощь" предлагается оказывать услуги по проведению респираторной поддержки всех видов (СРАР, неинвазивной, инвазивной высокочастотной осциляторной искусственной вентиляции легких); обеспечению круглосуточного полного/частичного парентерального питания; обеспечению круглосуточного лабораторного обследования газовым, гематологическим, биохимическим, коагуляционная анализаторами с помощью микрометодик); проведению бактериологического исследования микрометодикамы с возможностью получения результатов не позднее чем через 48 часов; обеспечению круглосуточного доступа к рентгенологическому исследованию; обеспечению возможности круглосуточного проведения ультразвукового исследования; проведению скрининговой офтальмоскопии у недоношенных; проведению аудиоскрининга новорожденных; скринингу критических врожденных пороков сердца с помощью пульсоксиметрии; проведению вакцинации по календарю профилактических прививок; катамнестическому наблюдению до двух лет.

По направлению "острый мозговой инсульт" в программу входят: проведение нейровизуализации всех пациентов с подозрением на инсульт; проведение нейровизуализации (СКТ или МРТ 24/7) для пациентов в "терапевтическом окне" в течение 60 минут с момента госпитализации; анестезиологическое сопровождение пациента для проведения нейровизуализации (анестезиологическое обеспечение, источник кислорода, портативное оборудование для проведения искусственной вентиляции легких), при необходимости; тромболитическая терапия (при ишемическом инсульте); мониторинг клинических, биохимических показателей, уровня электролитов, лабораторных показателей системы гемостаза, электрокардиограмма; обеспечение перевода пациентов в учреждения высшего уровня, если больница не может оказать необходимую помощь (например, с целью проведения эндоваскулярных вмешательств).

По направлению "инфаркт миокарда" в круглосуточном режиме обеспечивается: диагностика инфаркта миокарда; экстренное определение основных биохимических показателей и специфических кардиологических тестов крови для подтверждения повреждения кардиомиоцитов, дифференциальной диагностики и динамического наблюдения за пациентами; непрерывный мониторинг состояния пациентов; мониторинг клинических, биохимических показателей, кислотно-щелочного равновесия, лабораторных показателей системы гемостаза; полный спектр медицинской помощи для проведения экстренных катетеризаций коронарных артерий сердца и восстановления кровотока по инфаркт-зависимой артерии; при необходимости подготовка и перевод пациентов в учреждения здравоохранения высшего уровня специализации в соответствии с клиническими маршрутами пациентов. Направление также предусматривает реабилитационную помощь мультидисциплинарной командой в остром периоде не в круглосуточном режиме.

Направления "педиатрия", "терапия", "хирургия" и "детская хирургия" включают: плановую госпитализация в соответствии с порядком направления; экстренную госпитализацию при наличии состояний, угрожающих жизни пациента; приемное отделение (для педиатрии - с приемно-смотровым боксом) для обеспечения первичного осмотра пациента и последующей сортировки; отделения/палаты интенсивной терапии с возможностью проведения круглосуточно неотложной диагностики и интенсивной терапии, оснащенные в соответствии с табелем материально-технического оснащения; наличие утвержденных клинических маршрутов пациентов, согласованных в рамках функционирования госпитального округа, а также проведение инструментальной диагностики в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения и возможность проведения экстренных и плановых консультаций узких специалистов.

Направления "хирургия" и "детская хирургия" предусматривают также операционный блок, оснащенный в соответствии с табелем материально-технического оснащения и обеспечение компонентами крови в виде постоянного запаса и быстрый доступ к ним 24/7.

Кроме того, направлениями "терапии", "педиатрии" "хирургии" и "детской хирургии" предусматривается обеспечение возможности проведения лабораторных исследований круглосуточно (максимальная продолжительность получения результата до 60 минут): клинический анализ крови (развернутый); определение группы крови и резус фактора; биохимический анализ (общий белок, а-амилаза, АсАТ, АлАТ, билирубин с фракциями, креатинин, мочевина, мочевая кислота, хлор, калий, натрий); показатели системы свертывания (ТЧ, АЧТВ, МНО); глюкоза; СРБ количественный; исследование спинномозговой жидкости; анализ мочи общий; тесты на тропонина; D-димер.